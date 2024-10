Maroc: M. Miraoui appelle à renforcer l'empowerment des jeunes pour mettre l'innovation au service du développement

Rabat — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelatif Miraoui a appelé, mardi à Rabat, à renforcer l'empowerment des compétences des jeunes étudiants pour mettre l'innovation au service du développement.

Intervenant à l'occasion du 1er Forum international académico-industriel placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé par l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM-Rabat) en partenariat avec la Chambre régionale de Commerce, d'Industrie et des Services (CCIS) de Rabat-Salé-Kénitra, M. Miraoui a souligné l'importance du renforcement des "soft skills" dans la formation des étudiants dans divers disciplines, au regard de leur rôle dans la stimulation de l'innovation et la création de la différence.

Dans ce sens, il a indiqué que le défi aujourd'hui est de comment former des jeunes, qui non seulement accompagneront les changements, mais anticiperont ces transformations à même de permettre aux entreprises d'être innovantes et compétitives sur le plan international.

Par ailleurs, M. Miraoui a précisé que cette rencontre intervient dans le cadre du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'ESRI (PACTE ESRI 2030), pour le rapprochement de l'université marocaine des entreprises industrielles, notant toutefois que des challenges sont encore à relever dans le contexte des transformations actuelles, notamment en matière d'intelligence artificielle, d'eau et d'énergie.

%

Pour sa part, le ministre de l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a précisé que le Forum aborde une thématique d'importance capitale qui fait intervenir des acteurs qui évoluent dans des environnements différents, du monde professionnel et du monde académique.

M. Sekkouri a également relevé que cette thématique permettra de renforcer la relation entre le monde académique et entrepreneurial et la création d'emplois, soulignant l'importance de ce "trait d'union" entre les chefs d'entreprise et les académiques, qui s'avère essentiel pour l'orientation des étudiants et leur intégration au marché de travail.

Le positionnement du Maroc dans certains secteurs se renforcera davantage à travers de telles initiatives, a-t-il ajouté, notant qu'il s'agit d'associer le secteur privé à la conception et la à dynamisation de compétences pour l'intégration professionnelle.

De même, il a cité le modèle des institutions de formation professionnelle au Maroc, avec près de 300 spécialités en phase avec les exigences du marché de travail, dans les domaines de la technologie, l'industrie et l'agriculture.

De son côté, le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharaf a fait savoir que le Maroc, sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI, a entamé une nouvelle ère industrielle orientée vers la Souveraineté.

A ce sujet, il a affirmé que le rôle de l'innovation est cruciale pour propulser le pays vers l'avant-garde de l'innovation technologique et industrielle et renforcer la compétitivité du tissu industriel national.

L'ambassadeur de Chine au Maroc, M. Li Changlin a quant à lui, indiqué que le Maroc suit les nouvelle évolutions technologiques, notant que la Chine voudrait travailler en synergie avec des centres de recherche marocains, dans le but de relever les défis communs et mieux se positionner mieux dans le futur, face à un monde en perpétuelle mutation.

Ce Forum placé sous le thème "L'Innovation au service du développement : Quelle joint-venture académico-industrielle ?" s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales visant à réaliser les objectifs du Nouveau modèle de développement du Royaume. Il se penchera sur quatre panels axés sur les thématiques de "l'eau et le changement climatique", "l'aéronautique et l'automobile", "la santé digitale au service de la recherche et de l'offre de soins", ainsi que "l'énergie et l'environnement".