Afrique de l'Ouest: Finale tournoi UFOA U20-Sénégal-Sierra Leone (2-0) - les Lionceaux réussissent la passe de trois

L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans a confirmé sa suprématie dans la sous-région en remportant samedi, au stade Samuel Do de Monrovia (Libéria), la finale de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), Zone A. En finale, les Lionceaux se sont imposés face à la Sierra Leone (2-0) Ils réalisent du coup la passe de trois avec un troisième trophée d'affilée dans la compétition (2020, 2022, 2024).

Après 2019 et 2022, le Sénégal a réussi à mettre la main sur le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), Zone A. Lors de la finale de l'édition 2024 disputée, le samedi 27 septembre au stade Samuel Do de Monrovia, les Lionceaux ont dominé les juniors de la Sierra Leone sur la marque de 2 à 0. Les poulains de Serigne Saliou Dia ont annoncé d'entrée la couleur avec une domination sans partage. Cheikh Tidiane Thiam a concrétisé cette domination à la 13e minute de jeu. Il a profité d'une mauvaise relance de la défense sierra-léonaise pour battre le portier adverse et donner l'avantage au Sénégal (1-0; 13e). Ce qui lui permet de soigner ses statistiques en devenant du coup le meilleur buteur du tournoi avec 3 buts.

Idéalement lancé dans la partie, le Sénégal aggrave la marque dix minutes plus tard. Cette fois, c'est Ibrahima Dieng qui fait sensation avec un but d'anthologie qui rappelle à bien des égards celui réussi la saison passée par Lamine Camara, alors joueur du FC Metz. Parti depuis son propre milieu de terrain, Ibrahima Dieng profite de la sortie avancée du gardien adverse pour tenter et réussir de loin le lob (2-0; 24e). Les Lionceaux tiennent le bon bout et partiront tranquillement à la pause.

La seconde mi-temps ne sera qu'une formalité puisque que les coéquipiers de Serigne Fallou Diouf vont gérer leur avance jusqu' à terme. Avec le nouveau trophée, le Sénégal conforte sa suprématie dans le tournoi sous-régional et conserve pour la 3eme fois le trophée UFOA. Les juniors sénégalais vont également défendre leur titre de champions d'Afrique de cette catégorie dans un pays qui sera déterminé ultérieurement.