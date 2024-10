Maroc: La session d'automne du 45è Moussem culturel international d'Assilah, du 13 au 31 octobre

Assilah — La session d'automne de la 45è édition du Moussem culturel international d'Asilah se tiendra, du 13 au 31 octobre, à l'initiative de la Fondation du Forum d'Assilah, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) et la commune d'Assilah, cet événement réunira environ 300 personnalités des mondes de la politique, de la pensée, de la littérature, des médias et des arts plastiques, indique un communiqué de la Fondation.

Il sera marqué par l'organisation de plusieurs colloques, dans le cadre de la 38è édition de l'Université ouverte Al-Mu'tamid Ibn Abbad, qui traiteront des différents développements que connaissent les pays du Sud.

Au programme de cette édition figurent des colloques traitant de plusieurs sujets d'actualité, notamment "La crise des frontières en Afrique: les parcours épineux" (13-14 octobre), "Les élites arabes de la diaspora: le défi posé et le rôle possible" (17-18 octobre), "Mouvements religieux et scène politique: quel sort?" (21-22 octobre) et "Valeurs de la justice et des systèmes démocratiques" (25-26 octobre).

La Fondation du Forum organisera également, en partenariat avec le Policy center for the new South, deux colloques, sous les thèmes "Intelligence artificielle: quelle gouvernance en Afrique à l'ère de la digitalisation?" (23 octobre), et "Inclusion culturelle et réduction des inégalités dans l'utilisation des ressources culturelles" (28 octobre).

Dans le cadre de l'espace de la "Tente de créativité", un hommage sera rendu à l'écrivain, romancier et poète marocain Mohamed Achaâri, ancien ministre de la Culture (30 octobre), avec des témoignages qui seront présentés par plus de 20 universitaires, académiciens et hommes de lettres marocains et arabes.

Cet événement sera ponctué également par l'organisation d'une cérémonie de signature du livre "Passion et volonté: un pari pour les médias, la culture et la politique" du journaliste et éditeur marocain, Mohamed Berrada.

A l'instar des éditions précédentes, le Moussem verra aussi l'organisation d'ateliers d'arts plastiques, avec la participation de plusieurs artistes du Maroc, du Bahreïn, du Sénégal, de Syrie, de Belgique, d'Espagne, de France, d'Italie, des États-Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne.

Les salles d'exposition du Centre Hassan II des rencontres internationales recevront une exposition collective célébrant 45 ans de gravure et d'impression artistique, qui donnera à voir une sélection d'oeuvres réalisées au cours des 45 ans de l'atelier de gravure et d'impression organisé chaque année dans le cadre du Moussem d'Assilah, ainsi qu'une exposition-hommage aux artistes Malika Agueznay (Maroc) et Akemi Noguchi (Japon), intitulée "Chemins croisés".

Le Palais de la culture accueille, quant à lui, une exposition collective des oeuvres de gravure, et une exposition de l'artiste peintre marocain Abdelkader Melihi, en plus d'une exposition des enfants du Moussem. Ces expositions se tiennent du 13 juillet au 31 décembre 2024.

Cet événement sera également marqué par l'organisation de l'atelier d'expression littéraire et d'écriture pour enfants (20-27 octobre).

Il est à noter que la session d'été de la 45è édition du Moussem culturel d'Assilah a été organisée, du 5 au 27 juillet dernier.

La session d'été a été marquée par plusieurs ateliers artistiques, la réalisation de fresques murales, et des colloques sur "l'art contemporain et le discours de crise" et "le marché de l'art et la valeur de la création", ainsi que trois conférences thématiques sur "L'histoire et l'évolution de la gravure", "Introduction à l'histoire des gravures au Maroc" et "L'histoire de l'impression et de l'édition au Maroc".