Maroc: Forum international académico-industriel - Signature de conventions instituant le Directoire consultatif industriel

Rabat — Des conventions de partenariat ont été signés, mardi à Rabat, marquant la création officielle du Directoire consultatif industriel (DCI), visant à créer un dialogue continu entre les acteurs académiques et industriels pour mieux répondre aux enjeux technologiques et économiques actuels.

Ces conventions ont été signées dans le cadre du 1er Forum international académico-industriel, organisé par l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) de Rabat en partenariat avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services (CCIS) de Rabat-Salé-Kénitra sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, entre le directeur de l'ENSAM, Samir Belfkih, le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharaf, le Président de la Fédération marocaine des industries de la santé, Naoufal Lahlou et les responsables de plusieurs entreprises.

Il s'agit des responsables de Bertrandt Group, de Collins Aerospace, de Safran, de Schneider Electric, de Colas Digital Solution, de Bouygues Construction, de Promamec, de Capgemini et de Gimas-Engima.

Ces conventions formalisent les engagements entre l'ENSAM et le secteur industriel, renforçant ainsi les collaborations stratégiques, et visant à offrir aux futurs ingénieurs des opportunités concrètes d'intégration professionnelle, tout en répondant aux besoins en constante évolution des entreprises marocaines et internationales.

Le Forum a été également marqué par la signature d'une convention entre la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services (CCIS) et des entreprises italiennes.

Ce Forum est initié sous le thème "L'Innovation au service du développement: Quelle joint-venture académico-industrielle ?" s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes orientations royales visant à réaliser les objectifs du Nouveau modèle de développement du Royaume et se penchera sur quatre panels axés sur les thématiques de "l'eau et le changement climatique", "l'aéronautique et l'automobile", "la santé digitale au service de la recherche et de l'offre de soins", ainsi que "l'énergie et l'environnement".