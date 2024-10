Sénégal: Grande mosquée de Tivaouane - Mouhamadou Mactar Cissé promet un bilan financier et technique exhaustif

Tivaouane — Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, entouré de ses frères, fils et autres membres de la famille a reçu l' Association "Jamaatou Nour Assouniya" (AJANA) dirigée par El Hadj Mouhamadou Makhtar Cissé, le président du comité de pilotage des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, qui a promis "un bilan financier et technique exhaustif" desdits travaux.

La rencontre a été élargie aux présidents de commission, aux membres du comité de pilotage, aux équipes opérationnelles (ingénieurs, architectes, ouvriers et autres corps de métier..), aux entreprises et autres prestataires qui ont participé aux travaux de la grande mosquée de Tivaouane.

Cette rencontre s'inscrit en parfaite cohérence avec la démarche inclusive et transparente du khalife.

Le 14 septembre dernier, date coïncidant avec l'anniversaire du rappel à Dieu de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avait reçu symboliquement les clés de la grande mosquée de Tivaoune.

Elles lui avaient été remises par le président du comité de pilotage, Mouhamadou Makhtar Cissé, lors d'une cérémonie à laquelle a pris part son frère et confident Elhadji Malick Sy Mawdo. Des membres de la famille d'El Hadj Malick Sy, le secrétaire exécutif du comité, Ibrahima Famara Sylla, des présidents de commission et de tous les membres du Copil étaient également présents.

Après les prières formulées par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh, sur instruction du khalife, le président du comité de pilotage a remercié toutes les parties prenantes du projet.

Il a aussi exprimé sa gratitude à tous les contributeurs qui se sont tous mobilisés pour la réalisation du projet dans des délais record (40 mois) et dans une démarche de gouvernance transparente et inclusive.

Selon Mouhamadoul Makhtar Cissé, un bilan financier et technique exhaustif sera présenté au moment opportun au maître d'ouvrage et à l'ensemble de la communauté, "actionnaire et bénéficiaire de ce grand joyau de l'islam, cette maison de Dieu".

Au nom du comité de pilotage et de l'ensemble des parties prenantes, il a remercié vivement le khalife général des Tidianes et l'ensemble des membres de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy pour les prières, le choix des membres du Copil, la confiance et l'accompagnement durant toutes les phases du projet.

Il a remercié tous les membres du Copil et tous les contributeurs, entreprises, prestataires et autres personnes et structures, qui, de près ou de loin, ont contribué positivement à la réalisation des travaux.

Il a insisté sur les défis, notamment celui de la gestion et de la maintenance de la grande mosquée mais aussi sur les projets connexes qui nécessitent l'appropriation et la mobilisation de toutes les ressources de la Hadra (ressources financières, humaines, logistiques..), comme ce fut le cas lors de la phase des travaux.

Il a tenu à rendre grâce à Allah qui a béni ce projet, cette maison de Dieu qui lui a permis, au nom de la Hadratoul Malikya, de poursuivre le legs de Mame Elhadji Malick Sy.

Le khalife général a rendu un vibrant hommage à son illustre père, Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui a balisé la voie avec une vision claire arrimée à la foi en Dieu.

Il a rappelé qu'après la construction de la grande mosquée de Tivaouane en 1904 (année de naissance de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh) par Mame Elhadji Malick Sy, la première grande extension fut entreprise par Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh en 1979.

Le khalife général a témoigné sa satisfaction à l'ensemble des membres de la famille et au-delà à toute la communauté de fidèles. Il a ensuite remercié vivement tous les membres du comité de pilotage et les parties prenantes du projet (entreprises, prestataires, architectes, ingénieurs, ouvriers, partenaires, disciples, contributeurs de tous ordres).

Le khalife a terminé son message en formulant de ferventes prières pour l'ensemble de ces parties prenantes et toute la Ummah.

Un vibrant hommage sous forme de poésie lui a été rendu par Pape Makhtar Kébé.

Le comité de pilotage, en témoignage de sa gratitude, de sa reconnaissance et de ses remerciements à l'endroit du khalife général et de la famille de Seydi Elhadji Malick Sy Rta, a offert des exemplaires du saint Coran commandés en Egypte, au khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, et à Serigne Maodo Sy Dabakh.