Sénégal: L'Education nationale déploie l'ensemble des enseignants sortant des écoles de formation

Dakar — Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, a procédé à l'affectation de 1500 enseignants destinés au préscolaire, à l'élémentaires et aux daaras (écoles coraniques) modernes et de 501 professeurs pour les lycées et collèges, indique un communiqué reçu à l'APS.

Leur déploiement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du Premier ministre, Ousmane Sonko, et des engagements du ministre de l'Education nationale pour une rentrée effective à date, explique le communiqué. Il signale à cet effet que le ministère a remis les ordres de service de tous les enseignants sortants, aux inspecteurs d'académie, en présence des inspecteurs de l'éducation et de la formation, ce vendredi 28 septembre 2024.

Pendant longtemps, précise le communiqué, "le personnel était mis en place plusieurs semaines après la rentrée, ce qui empêchait la reprise effective des enseignements apprentissages, surtout dans les zones affectées par les nombreux départs occasionnés par le mouvement national de mutation des enseignants".

"Cette année, pour la première fois, les académies et les inspections de l'Education et de la Formation ont toutes reçu autant d'arrivées d'enseignants que de départs et parfois même plus", renseigne le service de communication du ministère.

Aussi, conformément au plan quinquennal de résorption des déficits d'enseignants, le ministre de l'Éducation nationale procédera également à la "mise en oeuvre dudit plan pour faire face au déficit incompressible identifié pour la rentrée 2024/2025".

Le ministère exhorte les enseignants affectés à "rejoindre leur poste dans les plus brefs délais afin de démarrer la rentrée dès le 3 octobre 2024". Il assure que "toutes les dispositions sont prises pour leur prise en charge salariale dès la fin du mois d'octobre 2024 et leur souhaite une belle carrière dans ce noble métier".

Le communiqué rappelle également que " dans le cadre de la transformation systémique à laquelle notre pays aspire, onze leviers stratégiques sont définies pour le sous-secteur parmi lesquels la valorisation de la profession enseignante la promotion d'une politique inclusive d'excellence scolaire et éducative".