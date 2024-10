Sénégal: La facture des administrations a atteint 71,6 milliards FCFA en 2023 (officiel)

Dakar — La facture d'électricité des administrations sénégalaises s'élevait à 71,6 milliards de francs Cfa, en 2023, a indiqué, lundi, le secrétaire général du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane.

"Pour le cas spécifique des administrations, la facture d'électricité continue d'augmenter et a atteint 71,6 milliards de francs CFA en 2023", a-t-il fait savoir lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités des directeurs de l'administration générale et d'équipement (DAGE) et assimilés sur l'économie d'énergie.

Il a expliqué que l'objectif de cet atelier est de "renforcer les capacités des DAGE et assimilés des ministères et structures publiques du Sénégal sur l'économie d'énergie et la réduction de la facture publique d'électricité".

Selon lui, les consommations nationales d'électricité connaissent toujours "des augmentations (...) avec 583 GWh de plus entre 2022 et 2023".

Cheikh Niane estime qu'il "est très possible de contenir ces tendances à des niveaux beaucoup plus bas, avec le déploiement plus rapide de programmes d'envergure dans le domaine de l'électricité".

Il a signalé que le potentiel national d'économie d'énergie est évalué à environ "36% pour notre pays, rien que sur le sous-secteur de l'électricité".

M. Niane a aussi relevé que le potentiel de réduction de la facture d'électricité de l'administration, avec seule l'optimisation des contrats d'abonnement est évalué à "près de 15%".

Il a ajouté qu'en intégrant les autres mesures d'efficacité et de gestion énergétique, le niveau "peut atteindre 40 à 45%".

Le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a souligné que l'urgence de mettre à l'échelle les différents projets et programmes en cours de développement avec l'AEME (Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie) permettra de "réduire plus amplement la facture d'électricité de l'État tout en rationalisant les consommations d'électricité de tous les acteurs pour lutter contre les gaspillages et les abus".

La déléguée générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), Mame Coumba Ndiaye, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de "collaboration durable avec l'ensemble des administrations du pays pour mieux maîtriser les consommations et dépenses énergétiques".

"Elle constitue, selon Mme Ndiaye, une étape parmi tant d'autres à venir au regard des différents chantiers qui nous attendent dans ce domaine".

Le Premier ministre a présidé le 30 août dernier une réunion interministérielle où 17 décisions "immédiates et à moyen terme" ont été prises pour la réduction de la facture d'électricité, a t-elle rappelé.

"L'atelier de ce jour s'inscrit dans cette dynamique d'application de ces décisions pour partager les différentes possibilités technologiques, comportementales de diversification et de gestion énergétique qu'offre la maîtrise de l'énergie pour répondre à ces préoccupations", a ajouté Mame Coumba Ndiaye.