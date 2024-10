Ile Maurice: Une unité de neuro-urodynamique inaugurée pour améliorer la réhabilitation

Une unité de neuro-urodynamique a été inaugurée à l'hôpital Jeetoo à Port-Louis par le Dr Kailesh Kumar Jagutpal, ministre de la Santé et du Bienêtre, mardi dernier. Cet événement a coïncidé avec l'ouverture d'un atelier de formation de cinq jours destiné au personnel médical sur les divers aspects de la neuro-réhabilitation. La cérémonie s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités, dont le professeur Anba Soopramanien, cofondateur de la Fondation NEURAM et consultant en lésions médullaires et médecine de réadaptation, ainsi que le professeur Gérard Amarenco, chef du département de neuro-urologie et explorations périnéales à l'hôpital Tenon à Paris, en France.

Ce projet résulte d'une collaboration entre le ministère de la Santé et du Bien-être et la Fondation NEURAM, avec la contribution précieuse du professeur Amarenco qui a fait don d'une machine urodynamique. Cet appareil numérique est conçu pour mesurer le débit urinaire et la pression dans la vessie et le rectum, tout en utilisant des rayons X pour capturer des images lors des phases de remplissage et de vidange.

Dans son discours, le ministre de la Santé a souligné que cet équipement permettra aux médecins et infirmiers de mieux traiter les patients souffrant de troubles, tels qu'accidents vasculaires cérébraux, lésions de la moelle épinière et traumatismes crâniens, qui peuvent entraîner une rétention urinaire et d'autres complications affectant la qualité de vie.

Le ministre Jagutpal a aussi mis en avant l'importance de la collaboration avec la Fondation NEURAM, qui apporte non seulement un savoir-faire essentiel mais aussi une formation indispensable pour améliorer les soins aux patients. Le professeur Soopramanien a, quant à lui, rappelé la mission de la Fondation NEURAM, créée en 2017, pour répondre aux défis de santé rencontrés par des personnes n'ayant pas accès à une assistance adaptée. Il a réitéré l'engagement de la fondation à soutenir le gouvernement dans l'amélioration des soins de santé et du bien-être à Maurice, avec pour objectif ultime d'accroître la qualité de vie de la communauté.

De son côté, le professeur Amarenco a mis en lumière les avantages de la machine urodynamique, en particulier pour les patients atteints de pathologies neurologiques. Il a expliqué que cet appareil permet de mesurer les pressions dans la vessie et d'évaluer l'équilibre des fonctions de la vessie hyperactive par des méthodes thérapeutiques, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Cette technologie vise, en définitive, à améliorer le confort des patients, à leur offrir une meilleure qualité de vie et à réduire les coûts médicaux associés à leurs soins.