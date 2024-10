Guinée: De Kissidougou sur le toit du monde, l'ascension inspirante de Sayon Kourouma

Sayon Kourouma, un nom qui résonne avec fierté dans le paysage médiatique guinéen, incarne une success story inspirante. D'origine modeste, ce jeune homme de Kissidougou a su s'imposer en tant que journaliste reporter d'images (JRI) de renom.

Polyvalent et passionné, il est lauréat du Prix d'Excellence en Journalisme 2024 en Guinée, dans la catégorie « Reportage sur les questions essentielles de genre », pour son reportage percutant intitulé « Guinée : enfance brisée par les mines d'or ». Ce prix, décerné par le Centre International pour les Journalistes basé à Washington en partenariat avec l'Ambassade des États-Unis, témoigne de son engagement et de son talent.

Diplômé en journalisme audiovisuel à l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC) de Kountia, Sayon Kourouma a débuté sa carrière dans les médias guinéens ( Familia FM, Planète FM, Chérie FM) peu après sa sortie de l'université en 2012. Son parcours l'a amené à collaborer avec des chaînes Internationales comme TELESUD, les émissions Business Africa et Initiative Africa, ainsi que la télévision Stad'afric. Il a également travaillé avec plusieurs grandes institutions internationales, produisant des vidéos institutionnelles qui ont renforcé sa présence sur la scène médiatique internationale.

En 2021, il a été fixeur pour l'émission « Les Routes de l'impossible » diffusée sur France 5, notamment dans l'épisode « Guinée, la vie sur un fil », soulignant ainsi son expertise en matière de reportage d'aventure.

Les qualifications qui font de lui un excellent journaliste sont nombreuses : il filme, écrit, monte et rend ses reportages avec brio. Sayon déclare avoir pris goût au grand reportage lors de son passage à Chérie FM-TATV, où il a couvert des événements majeurs à travers le pays. Passionné de sport, il a notamment couvert la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 2019, le Championnat d'Afrique des Nations au Cameroun en 2020, ainsi que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, en étant plusieurs fois envoyé spécial pour le Horoya AC et le Syli national de Guinée.

En 2020, il a été classé 2ème meilleur reporter d'Afrique aux AIPS Sport Awards grâce à son reportage « Watap, un supporter pas comme les autres », dans la catégorie Profil Athlète. En 2021, il a été classé 10ème meilleur reporter du monde aux AIPS Sport Awards pour son reportage « Yamoussa, la passion pour vivre son rêve », qui a également obtenu la 2ème place en Afrique. La même année, il a été nommé dans la catégorie meilleur vidéaste aux Médias Awards Guinée.

Aujourd'hui, après 12 ans dans les médias guinéens et internationaux, Sayon Kourouma rejoint le géant minier Rio Tinto en tant qu'officier communication, photographe et vidéographe pour le mégaprojet Simandou, après un court passage à Plan International Guinée en tant que vidéaste. Ce parcours témoigne de sa capacité à évoluer et à s'adapter aux enjeux contemporains, faisant de lui un acteur clé dans la communication autour de projets d'envergure.

Sayon Kourouma est un bel exemple de réussite. Son parcours, riche en expériences et en réalisations, inspire la jeunesse guinéenne à croire en ses rêves. Il aspire à promouvoir le métier de JRI dans son pays, conscient que la formation et la transmission de son savoir sont essentielles pour l'avenir du journalisme en Guinée. Son histoire est une source d'inspiration et un modèle à suivre pour beaucoup.