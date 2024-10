Sénégal: Daouda Ngom prône la redynamisation de la Commission nationale du développement durable

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), Daouda Ngom, a exprimé, mardi, la volonté de son département de redynamiser la Commission nationale du développement durable (CNDD), en vue de la sortir de sa léthargie.

"Nous avons pour ambition de redynamiser la CNDD, qui peut jouer un rôle très important dans la mise en oeuvre des politiques publiques, mais qui est malheureusement tombée dans une léthargie", a-t-il déclaré.

Il intervenait lors d'un atelier de partage sur la redynamisation de la Commission nationale du développement durable.

Cette redynamisation requiert à son avis l'adaptation du CNDD à l'évolution du contexte institutionnel, national, régional et international, ainsi que l'amélioration de son efficacité et la clarification des rôles et responsabilités de ses différents membres.

Il a aussi souligné l'importance de l'élaboration d'un plan d'action, qui se justifie par la nécessité de fixer dans une feuille de route consensuelle, "les priorités sur lesquelles ils vont concentrer leurs efforts pour les années à venir".

Il s'agit, selon lui, "d'une vision de développement qui repose sur une articulation harmonieuse et équilibrée entre les dimensions économique, sociale, environnementale [et] même culturelle".

Il a rappelé l'importance d'agir ensemble de manière "concertée et proactive", pour arriver à des résultats considérés comme significatifs.

Selon le coordonnateur de l'unité de coordination et de suivi de la politique économique du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Souleymane Sow, "le rapport introductif de la première conférence nationale sur le développement durable a souligné la nécessité de renforcer notre cadre institutionnel et d'assurer une mise en oeuvre plus efficace des politiques de développement durable".

A l'en croire, cet atelier demeure une occasion de poser les bases d'une "scène d'aide mieux outillée", pour accompagner le Sénégal dans sa transition vers un développement durable.

Le directeur des organisations internationales et de la mondialisation estime que "la convocation de cet atelier sonne comme un appel à l'intensification des efforts pour tous les acteurs nationaux et internationaux [...]".

Le but est de faire en sorte que "nous puissions, nous autres Sénégalais, être au rendez-vous en 2030, pour l'atteinte de nos objectifs", a souligné l'ambassadeur Pierre Faye.AMN/ASG/BK