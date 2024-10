Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Octobre 2024

Sénégal : Législatives anticipées- Macky Sall désigné tête de liste

Une coalition d’opposition au Sénégal a désigné l’ancien président Macky Sall tête de liste aux législatives anticipées de novembre 2024, ont dit mardi deux responsables de l’ex-majorité. Un de ces responsables, l’ancien ministre Mansour Faye, a indiqué à l’Afp que M. Sall avait accepté d’être tête de liste de la coalition Takku Wallu Senegal. Le Sénégal ira au-devant d’une nouvelle confrontation entre les deux principaux acteurs d’un bras de fer de plusieurs années, M. Sall et le désormais Premier ministre Ousmane Sonko, si les déclarations de candidatures sont jugées recevables par la Direction générale des élections dans les prochains jours. M. Sonko, écroué plus de sept mois sous M. Sall et empêché de se présenter à la présidentielle de mars 2024, a été désigné tête de liste de son parti Pastef aux législatives du 17 novembre, a confirmé le Pastef mardi à l’Afp. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Violence en milieu universitaire - Le meurtre d'un étudiant de la Fesci fait des vagues

La violence continue de faire mal dans le monde estudiantin en Côte d’Ivoire. Avec le meurtre d’un étudiant de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire,(Fesci). C’était dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024, un corps sans vie a été découvert au Chu de Cocody, suscitant une onde de choc au sein de la communauté étudiante ivoirienne. Selon une note officielle du Procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, ce tragique événement a emporté concerne AGUI Mars Aubin Deagoué, un étudiant en Master 2 option Anglais à l’Université Félix Houphouët et membre de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci). Âgé de 49 ans, AGUI était connu pour être un opposant au secrétaire général de la Fesci, KAMBOU Sié. Qui, aux dernières nouvelles aurait été interpellé par la police. (Source : allafrica.com)

Mali : Sécurisation du territoire- Les FAMa frappent plusieurs réseaux terroristes à Tombouctou, San et Djéné

L'État-major Général des Forces Armées maliennes (FAMa) a fait, samedi 28 septembre 2024, un moint des opérations sur le terrain dans le cadre de la lutte contre l’hydre terroriste. Selon le communiqué dont aBamako.com a eu copie, les FAMa ont mené une série d'opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national. Ainsi dans la journée du 27 septembre 2024, l’armée a effectué un grand nombre d'opérations aéroterrestres dans les secteurs de TOMBOUCTOU, de SAN et de DJENNÉ. Ainsi, les FAMa affirment avoir frappé avec précision neutralisé dans la matinée, dans le nord de Gossi, des leaders d’un groupe terroriste surpris alors qu’ils tenaient une réunion.D’autres opérations aéro-terrestres visant des terroristes rescapés des combats des 25 et 26 septembre 2024 dans les zones de Saye, Si et Zambougou, entre San et Djenné ont été effectuées avec succès. ( Source : abamako.com)

Gabon : Forum sur l’énergie- Conférence de presse ce mardi du ministre du Pétrole

Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, animera, ce mardi 1er octobre 2024 à Libreville, une conférence de presse, en prélude à l’organisation du 23 au 25 octobre 2024, dans la capitale gabonaise, de la Central Africa Energy forum (Cabef), a appris l’AGP de source autorisée. Placé sous le Haut Patronage du Président de la République, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le Cabef 2024, est l’un des plus grands événements énergétiques d’Afrique centrale. Il permet de mettre en lumière l’importance du gaz naturel pour l’industrialisation et la croissance économique de la sous-région. Plus de 2000 participants sont attendus pour prendre part à la 4ème rencontre qui se tient en terre gabonaise. Il s’agit entre autres, des leaders, entrepreneurs, organismes financiers, investisseurs, et plus de 15 ministres de l’énergie des pays de la CEEAC et des Etats frontaliers.

Niger : Coopération - La Maison russe de Niamey vient d’être inaugurée

Le centre a pour objectif d’offrir de plus grandes possibilités d'éducation en Russie, avance la directrice exécutive du centre Natalia Krassovskaïa. Ici, les jeunes pourront recevoir une formation en physique, mathématiques, chimie, biologie et russe pour se préparer aux études supérieures en Russie. La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce 1er octobre dans le quartier Koira Kano, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place.« Pour la Russie il est très important de développer les relations humanitaires entre nos deux pays. Nos tâches principales consistent à développer l'interaction de nos systèmes éducatifs et à faire découvrir aux Nigériens la culture et l'histoire de la Russie", explique Natalia Krassovskaïa, directrice exécutive du centre. Le même jour, la Maison russe à Niamey a initié une exposition, consacrée au physicien nigérien Abdou Moumouni Dioffo. Le scientifique avait étudié en URSS.( Source : aniamey.com)

Togo : Coalition mondiale contre DAESH- Le Togo réitère l’importance de contrer l’EI

Lors de son intervention à la réunion de la Coalition mondiale contre DAESH, le Togo a réitéré l’importance de l’engagement international pour contrer efficacement l’État Islamique (EI). Cette rencontre ministérielle a permis de faire le point sur les efforts collectifs déployés à travers le monde pour affaiblir cette organisation terroriste, en particulier en Irak et en Syrie, où l’EI a été fortement affaibli et privé de ses bases territoriales. Cependant, loin d’être éradiqué, le groupe a su se réinventer et rediriger ses activités vers d’autres régions, notamment le Sahel, l’Afrique de l’Ouest et la Corne de l’Afrique, où il s’appuie sur des relais locaux pour poursuivre ses actions déstabilisatrices, menaçant ainsi la paix et la sécurité à l’échelle internationale.(Source : alome.com)

Bénin : Journée Mondiale du Coton- La communauté cotonnière mondiale à Cotonou le 7 octobre

Les manifestations officielles de la Journée Mondiale du Coton (JMC) auront lieu au Bénin le lundi 7 octobre prochain. Il est organisé au nom des pays du C4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad), ainsi que la Côte d’Ivoire.La JMC 2024 rassemblera toute la communauté cotonnière mondiale à Cotonou. Il s’agira de « mettre en lumière l’importance de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation du coton dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans le monde entier ». Elle permettra aussi de relever les défis qui y sont associés notamment dans les pays en développement producteurs de coton, en particulier les pays du C4. (Source :acotonou.com)

Cameroun : Football - Samuel Eto’o suspendu 6 mois des matches du Cameroun par la Fifa

L'ancienne star Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), est suspendu six mois de tous matches des sélections de son pays pour son attitude lors d'un match du Mondial-U20 des féminines, a annoncé lundi la Fifa.L'ancienne star Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), est suspendu six mois de tous matches des sélections de son pays pour son attitude lors d'un match du Mondial-U20 des féminines, a annoncé lundi la Fifa. La commission de discipline de la Fédération internationale reproche à l'ancien N.9 du Barça et des Lions indomptables d'avoir enfreint les règles relatives au "comportement offensant" en "violation des principes du fair-play" et à l'"incorrection de joueurs et officiels".(Source :abangui.com)

Centrafrique : Intempéries- Les inondations reviennent, et avec leurs dégâts

A Bangui, face à l’élévation du niveau des rivières Oubangui et Mpoko, les riverains, en particulier ceux situés dans le sud, manifestent de vives inquiétudes quant à leur sort. Les résidents dont les habitations sont inondées se sont réfugiés sur le site du Port pétrolier, où ils endurent des conditions de vie précaires. Ce site a été aménagé de manière temporaire par les autorités centrafricaines. Dès le début de ces inondations, la tente qui avait servi d’abri aux victimes de l’année précédente est presque entièrement occupée. De nombreuses victimes, majoritairement des femmes et des enfants, y installent des nattes et passent la nuit sous ce hangar. L’espace restant ne peut accueillir un nombre conséquent de personnes. Laurentine, mère de famille, exprime déjà son inquiétude face à cette promiscuité. (Source : abangui.com)