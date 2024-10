Ile Maurice: «Pourquoi un conseiller du PM vient-il de rencontrer Prateek Gupta à Dubaï ?»

Arvin Boolell, qui suit l'affaire Silver Bank depuis le début, a voulu réagir après les révélations de Kugan Parapen, de Rezistans ek Alternativ. Il a aussi d'autres informations à dévoiler.

Après la bombe lâchée par Kugan Parapen sur la State Trading Corporation (STC) mais surtout sur la Silver Bank, que compte faire le PTr-MMM-ND à ce sujet ?

En tant que leader du groupe parlementaire du Parti travailliste (PTr), j'avais soulevé la question à travers une conférence de presse. Mon collègue Ehsan Juman avait aussi pris la question. Comme vous savez, le Parlement est fermé et l'on se dirige vers sa dissolution. Nous sommes déjà à pied d'oeuvre pour connaître ce qui s'est réellement passé dans cette affaire d'achat de carburant de Mercantile & Maritim Group (MMG) et à la Silver Bank.

Il n'y a pas eu de «Private Notice Question» (PNQ) à ce propos. Pourtant, «l'express» a souvent fait état des maldonnes dans cette banque.

Il faut prendre la question avec Monsieur Xavier-Luc Duval, qui était le leader de l'opposition d'alors. Je suis sûr que «la question aurait été non recevable».

J'avais posé une PQ le 23 avril 2024 sur la Silver Bank. Mais le ministre des Finances avait refusé de me répondre, prétextant la confidentialité bancaire. Et l'ex-speaker Phokeer a été très actif pour m'empêcher de parler. Je vous rappelle qu'Aadil Ameer Meea a posé une question sur l'ex-Banyan Tree Bank, l'ancêtre de la Silver Bank. Joanna Bérenger en a posé une aussi.

Mais qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans cette saga ?

Il y en a tellement... Comme pourquoi la Banque de Maurice (BoM) a laissé partir Vasil Revishvili, l'ex-Chief Executive Officer (CEO) de la Silver Bank, tout comme, avant, les dirigeants de la State Bank of Mauritius. Cela, alors que la BoM avait mis la Silver Bank sous conservatorship et que la présence de l'ex-CEO aurait assurément aidé à comprendre pourquoi cette banque est parvenue à cette situation. Comme Kugan Parapen l'a dit, cet ancien CEO a été porté «missing in action». Je vous rappelle que la BoM n'a à ce jour pas dit pourquoi la Silver Bank a été mise sous tutelle.

En l'absence d'information venant de la Banque centrale, quelles sont selon vous la ou les raisons de la mise sous «conservatorship» de la Silver Bank ?

Pour moi, c'est clair : cette banque a accordé trop de prêts toxiques et est à court de liquidités. Elle en a donné pour l'équivalent de Rs 4 milliards à des sociétés étrangères, dont certaines au moins appartiennent en fait à Prateek Gupta ! Vous vous rendez compte : alors que le pays manquait de devises, on prête aux étrangers en devises et, le comble, ils ne remboursent pas. Prateek Gupta a continué à contrôler la Silver Bank même après l'éclatement de l'affaire Trafigura.

Pourquoi Prateek Gupta se volerait-il lui-même puisque son épouse, Ginny, est propriétaire à 75 % de l'actionnariat de la banque ?

Mais ce sont les dépôts des clients qu'il a pris, dont ceux d'institutions publiques comme la National Insurance Company, la municipalité de Curepipe et surtout, le Covid-19 Projets Development Fund. Il y a aussi les épargnes de nombreux Mauriciens. Un gouvernement responsable a le devoir de protéger les épargnants. Ces derniers doivent pouvoir recouvrer leurs dépôts, dont la plupart arrivent à maturité en octobre. Il y a même un déposant russe vivant aux Émirats arabes unis qui a mis USD 45 millions (Rs 2,1 milliards !). Est-ce ainsi que l'on attire les investissements étrangers ? Et dire que le gouvernement se targue de vouloir faire de Maurice un centre financier de grande réputation ! Mais ce n'est que du slogan. Le gouvernement ne s'intéresse qu'à ses petits business et à ses copains. Quant à Prateek Gupta, il a déjà récupéré son capital investi.

Est-ce que le «conservator» Arvind Gokhool a pu recouvrer au moins une partie des dettes ?

Selon mes renseignements, le conservator bouge très lentement derrière les débiteurs. Qu'est-ce qu'il fait à la Silver Bank depuis le 13 février 2024 ? D'après certaines informations, il est payé Rs 4 millions par mois. De plus, alors que les déposants et les employés ne s'attendaient plus à ce que les emprunteurs remboursent les milliards, on leur a fait miroiter une reprise de la banque. Ce qui était difficile. Pourtant, un repreneur a montré son intérêt dans la Silver Bank et il n'est pas n'importe qui, puisqu'il fait partie de la famille royale d'Abu Dhabi. Or, ni le «conservateur» ni la BoM ne semblent intéressés. Pourquoi ? Parce que le repreneur qui fera au préalable une due diligence découvrira trop de choses dans les comptes de la Silver Bank ?

Que la BoM et le ministre des Finances confirment ou infirment qu'il n'y a pas eu de repreneur ! En attendant, selon mes informations, de gros transferts ont été effectués vers la banque Baroda.

Pourquoi la BoM n'a-t-elle pas envoyé ses propres cadres au lieu d'avoir recours à un «conservator» du privé ?

Mais c'est justement pour que les inspecteurs de la Banque centrale, qui sont des gens sérieux, ne découvrent pas ce qu'il ne faut pas. La BoM a bien envoyé un cadre à la Silver Bank et ce, depuis février 2023, soit un an avant la mise sous tutelle. Au lieu de tout contrôler et de bloquer les prêts vers des clients douteux, qu'est-ce qu'il a fait ?

Si l'on comprend bien, c'est Prateek Gupta qui continue à tirer les ficelles malgré le fait que ce serait lui le responsable de la banqueroute de la Silver Bank...

C'est Prateek Gupta qui détient la clé de tout ce qui s'est passé à la Silver Bank. On soupçonne qu'au moins une partie des prêts offerts par milliards à certaines compagnies étrangères contrôlées par Gupta lui-même est revenue à Maurice. Cela, à travers un pseudo leveur de fonds bien connu. D'après nos renseignements, l'argent a atterri à Maurice dans des entreprises de santé qui ont des liens avec un proche du Premier ministre.

C'est grave, Docteur !

J'attends avant de révéler l'identité de ce conseiller et de son pseudo leveur de fonds qui ont rencontré Prateek Gupta en avril 2024 à Dubaï. Un très haut cadre de la BoM a rencontré l'Indien à plusieurs reprises. Une fois au pouvoir, le gouvernement du changement mettra sur pied un Serious Fraud Office pour enquêter à fond dans cette affaire. Il faudra investiguer sur les biens des proches du pouvoir, dont certains ont acquis des propriétés luxueuses à Dubaï. Il faudra aussi enquêter sur le contrat passé par la STC avec MMG pour savoir qui a obtenu des commissions de plusieurs millions de roupies.

Vous comprenez maintenant pourquoi le gouvernement ne veut pas baisser le prix de l'essence ? Plus le prix est élevé, plus certains se remplissent les poches. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas démenti les allégations de Kugan Parapen ? A-t-on réellement frôlé la catastrophe le 9 août, comme il le dit ? Est-ce que MMG détient toujours USD 2 millions ou plus, bloquées chez la Silver Bank ?