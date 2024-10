Ile Maurice: Stress ou Burn-out - Yannick Moutou vous conseille

Avec les aléas de la vie contemporaine, les pressions de part et d'autre, nous nous laissons facilement submerger. Du coup, le stress nous envahit et notre corps n'arrive plus à suivre. Et c'est le burn-out ! Yannick Moutou, masseur certifié et expérimenté, nous propose son expertise et ses méthodes pour tenter d'atténuer certains maux de notre corps grâce à ses techniques de massage et de détente.

«Il faut dire que le stress est l'un des plus grands maux de notre société, pour ne pas le qualifier de maladie chronique. De nos jours, pratiquement toute situation, qu'elle soit banale ou non, peut devenir stressante dépendant de la manière dont nous la percevons. Une simple nouvelle peut déclencher chez l'individu une avalanche d'émotions négatives et le corps n'a d'autre alternative que de réagir à ces stimuli en augmentant nos hormones de stress telles que l'adrénaline ou le cortisol», explique Yannick Moutou.

Il joute que «les gens ne parviennent plus à utiliser leur temps judicieusement et souhaitent coûte que coûte accomplir les différentes tâches, sans pour autant permettre à leur organisme de souffler. Avec les nouvelles technologies qui envahissent notre quotidien, ils n'arrivent plus à se départir de leur smartphone ou autre outil technologique, qui est source de pression constante, même à l'heure du coucher.» Acculé par ce stress permanent, il n'est pas rare que certains se retrouvent en situation de burn-out. «Beaucoup de gens n'ont que ce néologisme au bout des lèvres, surtout ceux qui sont accros au travail. Ce fameux syndrome est directement lié à notre occupation professionnelle», souligne-t-il.

Sont mises en cause les heures incalculables devant les écrans d'ordinateurs avec des postures incorrectes. «Cela peut occasionner des problèmes de dos et plus particulièrement au niveau lombaire. D'autres ressentent d'atroces douleurs aux épaules et souffrent de migraines insoutenables. Le burn-outest un épuisement professionnel causé par une charge de travail conséquente. Ce syndrome déclenche un stress chronique qui rend malheureusement le salarié vulnérable et l'oblige parfois à se tourner vers des antidépresseurs ou d'autres médicaments, qui lui font plus de tort que de bien», fait ressortir Yannick Moutou.

En cas de stress ou de burn-out, le massage peut être une solution pour prendre conscience de soi. En effet le massage du corps encourage la personne à être plus attentive à ses ressentis. Il l'aide à se reconnecter à son corps et à se libérer doucement de ses émotions et à se reconstruire. Le massage est le moment où on prend du temps pour soi.

Yannick Moutou propose plusieurs types de massage, soit le massage suédois, le balinais, l'acupression ou encore la réflexologie plantaire, entre autres. «Ces massages permettent de relâcher les nombreuses tensions à différents points stratégiques du corps. Ainsi, la personne se sentira progressivement mieux. Qui dit burn-out dit aussi insomnie et à ce niveau aussi, les massages aident à favoriser un sommeil réparateur», souligne-t-il.

Dans le choix de vos massages, Yannick Moutou vous recommande vivement de vous «tourner vers des méthodes ancestrales, qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires afin de se sentir mieux et de pouvoir apprécier la vie à sa juste valeur, loin du stress. L'individu a besoin de trouver du temps pour lui-même. Son corps est son véhicule et il a besoin de l'entretenir comme il se doit afin d'être épanoui».

Ancien footballeur professionnel, Yannick Moutou est un masseur certifié depuis 2013 par le Mauritius Institute of Training and Development. Il a plus de neuf ans d'expérience dans le domaine de la détente et des techniques de relaxation. Yannick Moutou a travaillé au sein d'un grand groupe hôtelier de l'île et dans divers spa prestigieux. Il offre ses services partout à travers l'île.

