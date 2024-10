Afrique: L'Égypte assumera la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'UA en octobre prochain

L'Égypte assumera la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine CPS à partir du mardi 2 octobre, a dit l'ambassadeur d'Égypte en Éthiopie et son délégué permanent auprès de l'UA, Mohamed Gad.

M. Gad a indiqué que l'Égypte s'efforcerait, via sa présidence du CPS, de renforcer le rôle du Conseil en tant qu'organe chargé de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité et de relever les défis de sécurité et de développement auxquels le continent africain est confronté.

La présidence du Conseil s'inscrit dans un contexte régional et international compliqué et témoin de l'augmentation des défis sécuritaires, ce qui nécessité la concertation des efforts et des consultations transparentes sur les moyens d'y faire face grâce à une approche globale afin d'établir la stabilité et la sécurité dans le continent africain et d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union Africaine pour le développement.

M. Gad a fait état de l'organisation de nombre d'activités, notamment la tenue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de l'émigration sur les questions de paix et de sécurité dans le continent, en plus des concertations avec le secrétaire général de la Ligue arabe, et une séance du conseil au niveau des délégués permanents sur le rapport entre paix, sécurité et développement, et ce en phase avec la prise de charge par le président de la république du dossier de la reconstruction et du développement post-conflit.

Il a également fait état d'une visite prévue au Port-Soudan, première depuis le déclenchement de la crise soudanaise le 15 avril 2023, dans le cadre du souci de l'Egypte de renforcer la solidarité avec le peuple soudanais, soutenir les institutions de l'Etat soudanais et permettre au Conseil et à l'Union Africaine de s'informer de la situation sur le terrain et d'assumer la responsabilité de relancer les efforts visant à parvenir à une solution pacifique à la crise.