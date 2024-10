Angola: Huila accueille la 1ère Conférence et Exposition de Roches Ornementales

Lubango (Angola) — La ville de Lubango, capitale de la province de Huila, accueillera, du 30 octobre au 1er novembre, la 1ère Conférence Entrepreneuriale et Exposition de Pierres Ornementales (CEERO 2024), a-t-on appris mardi à l'Angop.

L'événement a comme thème « Renforcer l'avenir : innovation, durabilité et partenariats dans l'industrie de la pierre ornementale », ancré par la devise « Transformer les défis en opportunités pour une croissance durable ».

CEERO 2024, organisée par Bumbar Mining, en coopération avec l'Association agro-pastorale, commerciale et industrielle de Huíla (AAPCIL) et l'Association Entrepreneuriale de Rochas (APEPA), est un forum complet de trois jours, avec des tables rondes, des ateliers, des présentations et une exposition.

L'objectif est de faciliter la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé, pour promouvoir une croissance durable et efficace dans l'industrie de la pierre ornementale, alignée avec les objectifs stratégiques de développement de l'Angola, dont la scène est la salle de conférence de l'Hôtel Serra da Chela.

Discuter et mettre en oeuvre les suggestions des producteurs, explorer des stratégies pour optimiser la production et la commercialisation des roches ornementales, promouvoir des pratiques durables et innovantes en matière d'extraction et de transformation, ainsi que trouver des partenariats et des opportunités d'affaires font également partie des objectifs.

Au total, selon le programme, quatre panels seront présentés, avec pour thèmes « Les défis liés à l'augmentation de la production et de la commercialisation des pierres ornementales », « Études et réglementations actuelles pour catapulter l'industrie au cours de la période 2023 », « Visions des entreprises - Voix des personnes actuelles et des acteurs industriels potentiels » et « Innovation, technologie et durabilité dans l'industrie du rock ».

Les discussions, selon la source, seront également complétées par quatre ateliers, avec pour thèmes « Conception et architecture avec des pierres naturelles », « Technologies innovantes et avenir de l'extraction de roches », « Pratiques durables dans le traitement des roches », « Initiatives d'Entrepreneuriat social communautaire dans l'industrie de la pierre ornementale» et « Gestion environnementale dans l'industrie de la roche ornementale ».

L'événement réunira des hommes d'affaires du secteur des roches ornementales, des investisseurs nationaux et étrangers, des universitaires et des chercheurs, des représentants du gouvernement et des autorités locales, des organisations non gouvernementales et de la société civile, pour débattre et mettre en oeuvre les suggestions de l'industrie et surmonter les défis actuels.

L'organisation souligne que la conférence considère l'importance de la durabilité comme objectif central pour le développement futur du secteur.

Huila est le plus grand producteur de roches ornementales, ayant produit en 2023 174 mille 215, dont les taxes ont rapporté à l'État 717 millions 641 mille 351 kwanzas.

Actuellement, 18 entreprises sont actives et 26 autres attendent l'autorisation de lancer la production.