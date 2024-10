Angola: Le PR félicite ses homologues de Chine et du Nigeria

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité mardi ses homologues de Chine et du Nigeria à l'occasion de la fête nationale des deux pays.

Dans un message envoyé à XI Jinping, auquel l'Angop a eu accès, l'homme d'État a salué la fondation de la République populaire de Chine, qu'il considère comme s'étant érigée au cours des 75 dernières années comme une nation inspirante, dotée d'une vitalité qui a favorisé le changement de toutes les normes de ses citoyens.

Il a dit qu'au cours de ces années, les Chinois se sont libérés de la pauvreté et ont pu consacrer tous leurs efforts et leur énergie à atteindre les objectifs de développement économique, technique, scientifique et technologique, transformant le pays en une grande référence mondiale pour le progrès inclusif.

"Je profite de cette occasion pour réaffirmer notre engagement à continuer à déployer des efforts pour renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux nations, avec la conviction qu'en suivant cette voie, nous réussirons à élever le partenariat à des niveaux stratégiques élevés, contribuant ainsi à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire », écrit João Lourenço.

Il souhaite que l'Angola et la Chine acheminent ensemble, à la recherche de résultats tangibles partagés par leurs peuples respectifs.

%

« Veuillez accepter mes vœux de bien-être personnel, de bonne santé et de prospérité pour le peuple de la République populaire de Chine », souhaite le Président de la République.

L'Angola et la Chine ont établi des relations diplomatiques en 1983. Après 41 ans, les relations de coopération sont à leur meilleur niveau de l'histoire.

Le volume des affaires entre l'Angola et la Chine a dépassé les 23 milliards de dollars en 2023, à un moment où les partenaires entendent propulser les relations à un autre niveau de qualité.

Nigeria

À son homologue nigérian, Bola Ahmed Adekunle Tinubu, le président João Lourenço a également adressé un message dans lequel il a félicité le peuple, le gouvernement et le président nigérian lui-même pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de ce pays africain.

"En cette date importante pour le peuple nigérian, je souligne les excellentes relations historiques d'amitié et de coopération que nos deux pays entretiennent depuis plusieurs années et qui unissent nos peuples et renforcent les liens existants en vue de contribuer au progrès et au développement réciproque", souligne le Chef de l'Etat.

L'Angola et le Nigeria entretiennent des relations diplomatiques, économiques et commerciales, et cimentent les investissements dans des secteurs générateurs d'emplois et de stabilité sociale.

Au cours des trois dernières années, la valeur des exportations de marchandises de l'Angola vers le Nigeria a été estimée à 5,6 millions de dollars et les importations à 16,8 millions de dollars, ce qui correspond à une balance commerciale négative d'environ 11,2 millions de dollars.