Afrique Centrale: Le CS de l'ONU reconnaît le rôle du Président João Lourenço dans la pacification de la RDC

Luanda — Le Conseil de sécurité de l'ONU a salué lundi les efforts diplomatiques du Président de la République, João Lourenço, dans la médiation de la crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, mardi, les participants au débat ouvert de cet organe qui a analysé le rapport sur la situation en RDC, ont salué le rôle constructif du Président angolais en tant que médiateur régional et ont lancé un appel aux autorités de la RDC et du Rwanda à respecter le Processus de Luanda.

Le rapport présenté par la Représentante spéciale et Chef de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO), Bintou Keita, fait le point sur les événements enregistrés dans le pays, dans la période du 20 juin au 19 septembre l'année en cours.

Le document met en avant les efforts diplomatiques déployés pour promouvoir la paix et la stabilité en RDC, réduire les tensions politiques dans la région et rétablir un climat de confiance entre la RDC et le Rwanda, basé sur les processus de Luanda et de Nairobi.

Il note également l'engagement de João Lourenço, en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et médiateur mandaté par l'Union africaine pour résoudre la crise politique entre la RDC et le Rwanda et parvenir à la paix et à la stabilité dans l'est de la RDC.

Invité à participer au débat ouvert du Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco Da Cruz, a exprimé sa préoccupation face à l'instabilité persistante dans le domaine de la sécurité, résultant de l'occupation territoriale continue par le M23, de leurs attaques systématiques, ainsi que d'autres forces négatives.

Ces actions, a-t-il déploré, entraînent un nombre alarmant de pertes en vies humaines et des déplacements forcés de populations, notamment au Nord-Kivu et en Ituri.

Le diplomate angolais a profité de l'occasion pour informer les membres du Conseil de sécurité des rencontres que le Chef de l'État angolais a eues récemment avec ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, à Kigali, le 11 août, et de la RDC, Félix Thisekedi, à Kinshasa, le 12 août, pour présenter la proposition d'accord de paix, dont les termes ont été discutés par les parties au niveau ministériel en août et septembre.

Il a fait savoir que la prochaine réunion ministérielle est prévue dans les prochaines semaines, dans le but de parvenir à un accord conduisant à la tenue d'un sommet des chefs d'État pouvant sceller une paix définitive et la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Chef de la Mission Permanente de l'Angola auprès de l'ONU a souligné certaines actions visant à consolider les progrès réalisés dans le processus, notamment le maintien du cessez-le-feu conclu le 4 août, la cessation immédiate et inconditionnelle du soutien aux groupes armés par tous les acteurs concernés, ainsi que l'opérationnalisation efficace et ininterrompue du mécanisme conjoint de vérification ad hoc établi dans le cadre du Processus de Luanda.

Les actions proposées comprennent l'approfondissement du dialogue politique au niveau technique et ministériel en vue de résoudre les divergences qui pourraient encore persister dans le projet d'accord présenté par médiation, afin de permettre la tenue d'une nouvelle réunion ministérielle dans les prochaines semaines à Luanda, en Angola.

Francisco da Cruz a également appelé à la consolidation de la confiance mutuelle en vue de créer un environnement politique propice à la tenue du Sommet des chefs d'État pour la signature de l'Accord de paix entre la RDC et le Rwanda.

Le Débat ouvert du Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo (RDC) marque la fin de la présidence, ce mois de septembre, de la République de Slovénie au CS.