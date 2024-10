Ile Maurice: «MINDEX a effectué des transactions de $50 millions depuis septembre 2023»

En moins de deux ans, le Groupe MINDEX a obtenu quatre licences de la Financial Services Commission, lui ayant permis de mettre en service dès mars 2023 une infrastructure numérique, exploitant la technologie Blockchain pour créer, stocker et échanger des actifs numériques de toute nature, nommément des titres traditionnels, des actifs virtuels, et des actifs réels tokenisés.

La vision du groupe MINDEX, explique sa CEO, Jessica Naga, est de contribuer à construire une infrastructure financière complète et réglementée qui peut combler le fossé entre le système financier traditionnel et l'arène numérique, tout en comblant les lacunes et les inefficacités de l'infrastructure financière dans la région africaine.

