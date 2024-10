Algérie: Le Salon national des fruits et légumes du 3 au 5 octobre à Alger

Alger — Le Salon national des fruits et légumes sera organisé du 3 au 5 octobre au Palais des expositions à Alger, sous le thème "La production est notre mission.. La qualité notre préoccupation", a indiqué un communiqué de la Chambre nationale d'Agriculture, organisatrice de cette manifestation.

Organisé sous le patronage du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, ce salon tend à promouvoir la production des fruits et légumes et à valoriser les efforts des professionnels dans la maitrise de la production, en termes de qualité et de quantité.

Cette manifestation, qui se veut un espace d'échange et d'interaction entre les différents acteurs du domaine, tend également à faire connaitre les producteurs habilités à exporter leurs produits vers les marchés extérieurs, ajoute le communiqué.

160 exposants activant dans la filière des fruits et légumes, représentant différentes wilayas du pays, prennent part à cette manifestation

Dans son communiqué, la Chambre nationale d'Agriculture a mis l'accent sur l'importance de la filière nationale des fruits et légumes qui a pu réaliser l'autosuffisance grâce à l'appui des hautes autorités du secteur agricole et s'orienter vers l'exportation dans le cadre des démarches de l'Etat visant à diversifier les exportations hors hydrocarbures, rappelant que l'Algérie a occupé en 2023 la deuxième place au niveau arabe en matière de production des légumes, selon les données fournies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).