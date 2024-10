Algérie: Le président zambien félicite le président de la République pour sa réélection pour un second mandat

Alger — Le président zambien, M. Hakainde Hichilema, a adressé un message de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, dans lequel il a souligné sa volonté de poursuivre la coopération entre les deux pays dans les domaines d'intérêt commun, a indiqué mardi un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser, au nom du Gouvernement et du peuple zambiens et en mon nom personnel, mes plus chaleureuses félicitations, à l'occasion de votre réélection en tant que président de la République algérienne démocratique et populaire", lit-on dans le message de félicitations.

"Votre victoire reflète la confiance placée par le peuple algérien en votre leadership, votre expérience, vos capacités et votre clairvoyance. Je ne manquerai pas de saluer la contribution et l'engagement précieux de votre pays en faveur de la paix et de la sécurité internationales au sein du Conseil de sécurité", a ajouté le président zambien.

"Tout en exprimant ma reconnaissance pour l'aide apportée par l'Algérie à la Zambie dans le domaine de l'enseignement, j'appelle de mes vœux la poursuite de notre coopération dans les domaines d'intérêt commun et le renforcement de nos relations de fraternité, au service de nos deux peuples, en vous souhaitant plein succès durant votre mandat. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération", a-t-il conclu son message.