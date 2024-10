Burkina Faso: Comment tout réussir ? - Nabonswendé Savadogo recommande les lois de la vie

Se présentant comme «Maître des lois de la vie et de la nature », Nabonswendé Savadogo a animé une conférence publique le samedi 21 septembre 2024 au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC). Ayant porté sur les lois de la vie, cette activité avait pour objectif de donner les rudiments nécessaires aux participants pour augmenter leur sagesse et développer leur créativité.

Une énième conférence de François Nabonswende Savadogo, celui qui se fait appeler le maître des lois de la vie et de la nature, a eu lieu le 21 septembre dernier au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC). Celle-ci a porté sur les lois de la vie. Pour y avoir

Accès, jeunes, adultes et vieux devaient se munir d'un pass vendu sur place. Cela n'a pas empêché pour autant les uns et les autres de participer à cette rencontre pour le développement personnel. Ce fut une occasion pour le principal animateur de cette conférence d'aborder avec les acteurs présents, les « 5 lois de la vie », à savoir la respiration, la nourriture, la parole, la vision et l'écoute, afin d'augmenter leur niveau de sagesse.

Pour lui, il est crucial que les gens sachent qu'il y a des lois à respecter si on veut développer sa sagesse, sa pensée et sa créativité. Et c'est tout le sens de la rencontre du jour qui, dira-t-il, va amener chacun à abandonner les choses négatives. Dont les critiques inutiles. A ses yeux, on est tous égaux. Cependant, c'est le respect de ces lois par les uns et les autres qui feront la différence dans la vie de tous. Autrement dit, à son avis, la sagesse d'une personne est proportionnelle à son degré de respect des lois de la vie. Ainsi, si une personne respecte par exemple ces lois à 30 %, sa sagesse sera de 30%, a expliqué le conférencier.

%

Pourtant tout repose, à l'en croire sur la sagesse. Il a par ailleurs aussi été question des 12 codes du cerveau. A ce sujet, l'orateur du jour a expliqué que les choses sont liées et que notre bien-être dépend de la qualité de nos 12 lois. Par conséquent, si tout le monde est créatif, on pourra développer le Burkina et même l'Afrique, car cette créativité est réveillée par les 12 codes du cerveau dont la sagesse, la pensée, l'imagination et la création.

Il faut noter que le Maître des lois de la vie, également écrivain, a défini les lois de la vie comme des règles que Dieu a données aux êtres humains. Il a quatre ouvrages à son actif dont Les lois de la vie, Tomes I et II et « Les lois des chiffres et des signes ». Ses livres sont disponibles sur Amazone, en anglais, et au Burkina.