Sénégal: La FIJ consulte les rédacteurs en chef sur la couverture des migrations

communiqué de presse

Dans le cadre du projet INFORMA, huit rédacteurs en chef de Iradio, Radio Futur Medias (RFM), Dmedia, Enquête, Association presse sénégalaise (APS), Dakaractu, Pressafrik et 7TV ont échangé avec la FIJ et partagé leurs expériences sur la façon dont les médias peuvent changer les paradigmes concernant les questions de migration au Sénégal et fournir des reportages plus positifs qui sont dépourvus de stigmatisation et de stéréotypes négatifs sur la migration.

Les consultations, qui ont été modérées par Mouhamet Kandji, journaliste et formateur du bureau régional de la FIJ en Afrique sur la migration, ont porté sur la question de la migration régulière et irrégulière, l'utilisation correcte de la terminologie dans les reportages sur la migration, les causes des départs et les politiques en place, les transferts de fonds et la contribution de la diaspora sénégalaise à l'économie nationale, les demandes de visa et les coûts élevés qu'elles impliquent, la pression sociale par les pairs et le nombre croissant de migrants, le traitement et la vérification des informations sur la migration, les meilleures pratiques et le rôle des rédacteurs en chef dans les reportages sur la migration.

Suite aux débats animés qui ont eu lieu lors des consultations, les rédacteurs en chef ont formulé deux recommandations majeures: la nécessité de rechercher des sponsors qui soutiendraient ou financeraient des programmes de radio et de télévision sur les migrations et l'organisation de concours pour encourager les journalistes à travailler sur le sujet , augmenter le nombre de formations sur la migration pour les journalistes et les éditeurs, en particulier dans les écoles de journalisme (CESTI, EJICOM, ISEG, ENSUP...) et enfin, effectuer un suivi afin d'évaluer la portée de la couverture journalistique sur les questions de migration.

L'atelier consultatif avec les éditeurs a clôturé une série d'activités menées dans le cadre du projet INFORMA au Sénégal, qui comprenait un atelier de formation des formateurs (TOT) ainsi que des programmes de formation sur le reportage des migrations dans cinq régions du Sénégal.

