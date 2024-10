Algérie: Ouverture du 16e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda)

Le 16e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda) s'est ouvert, mardi au niveau de l'Esplanade Riadh El Feth, et se poursuivra jusqu'au 5 octobre, avec la participation de bédéistes venus de plus d'une dizaine de pays.

Dans une allocution lue en son nom par le sous-directeur au ministère Baba Abderezak, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a précisé que ce festival "s'inscrit dans la stratégie d'intégration culturelle à laquelle le ministère de la Culture et des Arts est attaché, dans sa démarche visant à donner à tous les arts un espace d'expression répondant aux attentes du public".

Lors de la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu au bédéiste algérien Mohamed Mazari, connu sous le nom d'artiste "Maz" et à l'universitaire et bédéiste japonaise Aoyogi Etsuko.

Durant cinq jours, le 16e Fibda mettra sous les projecteurs de nouveaux auteurs algériens de BD qui présenteront leurs nouvelles productions en arabe, en tamazight et en français, et verra l'organisation de plusieurs conférences et tables rondes en lien avec le 9e Art, animées par des scénaristes, des bédéistes, des académiciens et des professionnels du cosplay d'Algérie et de plusieurs pays, dont la Tunisie, la Syrie, les Etats-Unis, le Japon, l'Egypte et la République démocratique du Congo.

Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, le 16e Fibda accueille quotidiennement le public de 10h à 19h.