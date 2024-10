Algérie: Classes d'alphabétisation - Plus de 97.000 nouveaux inscrits à travers le pays

Plus de 97.000 nouveaux inscrits ont rejoint mardi les classes d'alphabétisation à travers le pays, a affirmé mardi après-midi, à Mila le directeur de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes, Kamel Kherbouche.

Il a ajouté que l'alphabétisation assure au bénéficiaire un intérêt personnel et contribue à consacrer le droit de tous à l'enseignement qui constitue la mission de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes et de ses autres partenaires, soulignant que le taux d'illettrisme dans le pays a baissé de 22,3 % en 2008 à 7,4 % en 2022 et les efforts sont poursuivis pour trouver des voies alternatives d'alphabétisation et parvenir à une société plus instruite et durable et construire une Algérie nouvelle sans illettrisme.

Le président de l'association nationale "Iqra", Hocine Khalid, a appelé de son côté à la mobilisation de tous pour soutenir les efforts d'alphabétisation, saluant les résultats positifs obtenus jusqu'à ce jour.

Le directeur de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes, les autorités locales et les représentants de la société civile ont assisté à un cours d'ouverture sur "la sécurité routière" et le début de l'enseignement à la classe d'alphabétisation de l'école Abdelhamid Ben Badis de Mila.