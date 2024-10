Gabon: Les ONG Space for Giants et Conservation Justice s'unissent pour lutter contre le Conflit Homme-Faune (CHF) au pays

Conformément à leur engagement respectif dans la lutte contre le Conflit Homme-Faune (CHF) et la conservation de la faune et de la flore au Gabon, les ONG Space for Giants (SFG) et Conservation Justice (CJ) annoncent ce jour, mardi 1er octobre 2024, la signature d'une convention de collaboration de quinze mois portant sur le suivi et la gestion des clôtures électriques mobiles dans les provinces du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Lolo, de la Ngounié et de l'Ogooué-lvindo.

Cette convention de collaboration a pour objectif principal de développer des solutions durables concernant le Conflit Homme-Faune (CHF) au moyen de la mise en place de clôtures électriques mobiles, ceci afin d'assurer la protection des plantations communautaires dans les provinces citées. Elle se matérialisera par le développement d'une collaboration harmonieuse basée sur les spécificités techniques de chaque organisation, notamment sur les moyens de collaboration, les mécanismes de communication et les méthodes de mise en oeuvre des activités.

Fort de son ancrage dans la maîtrise de l'installation des clôtures électriques au Gabon, Space for Giants va intervenir sur les domaines relevant de ses compétences, en déployant son savoir-faire technique dans l'installation des clôtures électriques mobiles auprès des communautés locales.

Pour Eric CHEHOSKI, le Directeur National de Space for Giants : « Nous reconnaissons qu'il est désormais inconcevable d'aborder la conservation ou la protection de la faune au Gabon sans évoquer le conflit homme-éléphant. Conscients de cette réalité, nous accueillons ce partenariat avec enthousiasme, car il prend pleinement en compte les besoins des communautés locales vivant dans les zones d'intervention, où les cultures de subsistance sont régulièrement ravagées par les éléphants. Ce partenariat se distingue par un engagement fort en faveur de la sensibilisation, en mettant un accent particulier sur l'accès des communautés aux clôtures électriques mobiles, une solution pratique et immédiate à ce défi ».

Pour sa part, Conservation Justice va intervenir sur les aspects relevant du volet communautaire en identifiant les potentiels bénéficiaires des clôtures électriques et en encourageant ces derniers à formuler des demandes auprès des administrations compétentes, notamment celle des Eaux et Forêts, de l'Environnement et de l'Agriculture. Dans le cadre de cette collaboration, Conservation

Justice va également agir sur les volets sensibilisation des communautés et sur le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires.

Pour Luc Mathot, le Directeur Exécutif de l'ONG Conservation Justice : « On ne peut travailler durablement sans la participation des communautés locales, et nous sommes très engagés pour renforcer encore ce volet. En particulier, le Conflit Homme-Faune n'a cessé de croître et devient une priorité pour toutes les structures actives dans la conservation de la faune et le développement durable ».

Outre les provinces cibles du projet, la collaboration entre SFG et CJ pourrait éventuellement impactée les autres provinces en fonction des priorités et opportunités.

A Propos de Space for Giants

Space for Giants est une organisation internationale de conservation qui oeuvre à travers les paysages emblématiques de l'Afrique pour valoriser pleinement la nature en protégeant la biodiversité et les populations restantes de mégafaune, tout en développant la valeur économique, culturelle et sociale pour les communautés locales et les gouvernements nationaux pour les générations à venir. Elle travaille au Gabon en tant que partenaire technique auprès du gouvernement de la République gabonaise, avec un accent sur l'atténuation du conflit homme- éléphant et la promotion des investissements dans la conservation.

Depuis 2022, Space for Giants a introduit une solution innovante en Afrique centrale adaptée à l'agriculture de subsistance et à la préservation des éléphants de forêt : la clôture électrique mobile alimentée par énergie solaire. Space for Giants Gabon opère à travers quatre bases provinciales, permettant des interventions rapides sur le terrain et le déploiement des clôtures électriques mobiles.

A Propos de Conservation Justice

Créée en 2010, l'ONG Belge Conservation Justice intervient au Gabon dans la protection de la faune et de la flore par le renforcement de l'application de la loi sur la faune et les forêts, l'information et la sensibilisation des communautés locales à travers le pays.