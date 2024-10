Cote d'Ivoire: Région de l'Agnéby-Tiassa - Laurent Tchagba boucle sa visite par une opération de planting d'arbres

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, parrain des activités socio-culturelles de la Mutuelle de développement de M'Bérié, dans la sous-préfecture de Grand Morié, département d'Agboville, a réitéré, le dimanche 29 septembre 2024, son appel aux chefs traditionnels de Côte d'Ivoire à soutenir activement la politique de reboisement. Il a insisté sur l'importance de mettre à disposition des terres pour ce programme sur l'ensemble du territoire national.

Cet appel fait écho à une problématique déjà soulevée par le ministre lors d'un séminaire en novembre 2022 à Yamoussoukro, en partenariat avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Devant le corps préfectoral, les élus locaux, et les chefs coutumiers, Laurent Tchagba a rappelé la gravité de la situation forestière du pays. La Côte d'Ivoire, autrefois riche en biodiversité, a vu plus de 90 % de sa couverture forestière disparaître, passant de 16 millions d'hectares en 1900 à seulement 2,97 millions d'hectares en 2021, soit 9,2 % de la superficie nationale.

Conformément aux engagements pris sous le leadership du Président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée, dès 2018, à inverser cette tendance alarmante. La nouvelle politique forestière vise à porter la couverture forestière à 20 % du territoire d'ici 2030, soit 6,5 millions d'hectares de forêts. « Nous devons impérativement changer nos habitudes et accélérer nos efforts de reboisement pour protéger notre patrimoine forestier. Cela nécessite des terres disponibles, et j'en appelle à nos chefs traditionnels pour qu'ils soutiennent cette initiative », a souligné le ministre. Chaque arbre planté, selon lui, représente un pas de plus vers un avenir durable, propre et prospère.

%

En marge de cette mobilisation pour le reboisement, Laurent Tchagba, par le biais de sa fondation T.B.L Espoir et Espérance, a remis des kits scolaires aux meilleurs élèves de la région. Il a également pris part à une séance de plantation d'arbres et assisté à la finale d'un tournoi de football en son honneur. Le village de M'Bérié a remporté la victoire face à M'Battra, avec un score de 3-1. Le ministre a félicité tous les participants pour leur esprit de fair-play et souligné l'importance du sport dans le renforcement des liens communautaires et le développement social.

Le ministre des Eaux et Forêts a achevé sa visite de travail dans la région de l'Agnéby-Tiassa, entamée le vendredi 27 septembre, avec une série de rencontres. Il a échangé le samedi 28 septembre avec des professionnels du bois, visité la Société Internationale de Bois de Côte d'Ivoire (SIB CIV) à Hérimakouguié, ainsi que le domaine Bini situé dans la forêt classée de Bamo. Laurent Tchagba a également supervisé l'incinération des produits de chasse saisis à la direction régionale des Eaux et Forêts.

Enfin, il a tenu une réunion de travail avec ses collaborateurs à Agboville avant de conclure sa visite par l'étape de M'Bérié, marquée par sa mobilisation pour le reboisement et les initiatives de développement communautaire.