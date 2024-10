Afrique de l'Ouest: Le Sénégal signe un protocole d'accord avec Google pour la création d'un cloud souverain

Dakar — Le ministère de la Communication des Télécommunications et du Numérique a signé avec le géant américain de l'internet, Google, un protocole d'accord pour la création d'un cloud souverain, "une première" en Afrique de l'Ouest.

"Cette infrastructure permettra au Sénégal d'assurer la protection des données sensibles tout en répondant aux besoins croissants des administrations et des entreprises sénégalaises et africaines", indique un communiqué du ministère de la Communication des Télécommunications et du Numérique transmis à l'APS.

Le protocole d'accord a été signé lors de la visite de travail que le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Dikhar Faye, a effectuée, vendredi, en marge de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies (du 21 au 28 septembre), à la Silicon Valley, dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal : "le New Deal Technologique".

"La visite s'inscrit dans une démarche de veille et de recherche de partenariats stratégiques, techniques et financiers dans le processus d'accélération de la révolution numérique au Sénégal", indique la même source.

A cette occasion, le président de la République et le ministre de la Communication, en compagnie du privé local, ont visité le siège de NVIDIA, leader mondial de l'intelligence artificielle, où le ministre a présenté les projets de création d'un supercalculateur à vocation sous-régionale.

Ainsi, "grâce à une série de rencontres avec des leaders mondiaux tels que Google, META, NVIDIA, et 500 Global, le Sénégal jette les bases d'une souveraineté technologique et d'une économie numérique performante à travers une connectivité universelle et un écosystème entrepreneurial dynamique".

Cette nouvelle stratégie vise à "renforcer les compétences, à démocratiser l'accès à Internet et aux services publics de base afin d'amorcer une transformation numérique inclusive, ambitieuse et résiliente".

Lors du 79ème Sommet des Nations Unies, le président de la République a réaffirmé "la nécessité de constitutionnaliser le droit de chaque citoyen à accéder à Internet".

À cette fin, "un protocole d'accord a été signé avec Google pour soutenir des programmes de développement des compétences dans le Cloud, l'IA et la Cyber sécurité", renseigne le ministère.

Le communiqué signale que "parallèlement, les discussions avec META et NVIDIA ont mis l'accent sur l'utilisation de l'IA open-source pour accélérer la digitalisation de l'administration publique et élargir le bassin de talents en intelligence artificielle".

Afin d'accélérer la croissance des startups et des PME, "un protocole d'accord a été signé avec Google, dans le but d'offrir un accès aux outils d'IA et aux solutions de Google (Cloud, Cybersécurité, Workspace, etc.)".

Selon le communiqué, cette initiative vise à "doter les entreprises des ressources nécessaires pour innover, croître et contribuer à l'économie numérique du pays."

Il a précisé par ailleurs que la délégation sénégalaise a tenu "une session de travail productive avec 500 Global, un fonds de capital-risque de premier plan, pour explorer des opportunités de financement des startups".

A ce propos, "une table ronde au siège de ARM a rassemblé des fonds de capital-risque tels que AURION Capital et LG Capital, ainsi que le Département du Commerce des États-Unis, pour promouvoir et consolider les partenariats économiques et financiers permettant à l'écosystème technologique de contribuer à relever les défis majeurs de l'Afrique.

A travers cette démarche, l'ambition du Sénégal est de devenir, au sein du marché de la CEDEAO, "un hub d'innovation et d'excellence, créant des opportunités uniques pour la prochaine génération d'ingénieurs et d'experts dans le domaine du numérique", selon le ministère la Communication des Télécommunications et du Numérique.