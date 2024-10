Sénégal: Des acteurs informés pour mieux faire face aux impacts des navires pêchant en haute mer

Dakar — Des officiels, décideurs, élus ainsi que des représentants d'organisations de pêche, des partenaires techniques et financiers ont part, mardi, à Dakar, aux travaux d'un atelier de renforcement des capacités en vue de mieux faire face aux impacts des navires pêchant en haute mer.

La rencontre organisée par la Fédération nationale des Groupements d'intérêt économique de Pêche du Sénégal (FENAGIE) et ses partenaires entre dans le cadre d'un projet intitulé : "promouvoir les capacités locales pour remédier aux impacts déstabilisants de navires de pêche étrangers dans le Golfe de Guinée et en Mauritanie".

"La surveillance et la gestion durable des ressources est au cœur de nos de nos priorités et le gouvernement ne cesse d'apporter des moyens pour une gestion durable des pêcheries", a déclaré, en marge de l'ouverture de l'atelier, le conseiller technique numéro 1 du ministre des Pêches et des Infrastructures et portuaires, Mamadou Abibou Diagne.

Il a mis en exergue les moyens consentis par le Sénégal depuis une vingtaine d'années pour renforcer le dispositif de surveillance.

"Le Sénégal ne cesse de montrer une volonté pour une bonne dynamique rationnelle des ressources, pour montrer que le règlement des pêcheries au Sénégal veille toujours à la sécurité et la durabilité des ressources halieutiques", a-t-il dit.

Pour sa part, le responsable administratif et financier de la FENAGIE Pêche, Takha Samb, a salué les efforts des pouvoirs publics dans les actions de préservation de la ressource halieutique, exhortant les autorités à encore appuyer en ce sens, les efforts de son organisation.

Il a évoqué les effets du changement climatique, la pêche INN qui fait perdre au Sénégal au moins 150 milliards CFA par an.

"Tout ceci combiné, aura pour conséquences, d'accentuer la rareté des ressources marines et côtières et la perte de sources de revenus importantes, ce qui va exacerber les conflits entre acteurs nationaux de la pêche aussi bien artisanale qu'industrielle", a-t-il notamment relevé.

Selon un document remis à la presse, cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des décideurs et des acteurs clés dans la gestion durable des ressources maritimes, et plus spécifiquement, pour faire face aux impacts déstabilisants des navires de pêche étrangers opérant le long du Golfe de Guinée.

La rencontre est organisée dans le but de sensibiliser les décideurs sur l'ampleur des impacts des activités de pêche étrangères, partager des connaissances et des expériences sur les stratégies régionales et internationales pour lutter contre la pêche INN.

Elle cherche aussi à renforcer la coordination et la coopération entre les acteurs locaux, régionaux et internationaux pour une meilleure gouvernance des ressources marines.

Il est attendu des participants de faire des propositions de solutions pratiques pour l'amélioration des politiques nationales et régionales.