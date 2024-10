Maroc: M. Bourita s'entretient à Washington avec le secrétaire d'Etat américain

Washington — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu mardi à Washington, des entretiens avec le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken.

Lors de cette entrevue qui s'inscrit dans le cadre des consultations politiques permanentes entre les deux pays, M. Bourita et M. Blinken ont échangé sur les différents volets du partenariat stratégique maroco-américain, ainsi que sur diverses questions régionales et internationales.

Le Maroc et les Etats-Unis célèbrent le 20ème anniversaire de deux événements phares de leurs relations: l'Accord de libre échange (ALE), le seul que les États-Unis ont conclu avec un pays africain, et l'exercice militaire "African Lion", le plus grand exercice militaire américain sur le continent africain.

Dans une déclaration à la presse, peu avant ces entretiens, qui ont eu lieu au Département d'Etat, le chef de la diplomatie américaine a souligné que les Etats-Unis attachent "une grande importance" au partenariat avec le Maroc "notamment en faveur de la stabilité au Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique et en Afrique du Nord".

"Le Maroc est un partenaire essentiel des États-Unis, et j'attache une grande importance à la relation entre nos deux pays", a indiqué M. Blinken.

Mettant en avant les relations de partenariat étroit qui unissent les deux pays, M. Bourita a souligné que ses entretiens avec son homologue américain offrent l'occasion de coordonner les actions entre les deux pays dans le cadre de leur partenariat stratégique.

"Nous sommes des partenaires pour la paix. Ce partenariat est d'autant plus vital dans un contexte marqué par des escalades au Proche-Orient et des problèmes au Sahel, en Libye et en Europe", a déclaré M. Bourita