Madagascar: DIANA échos - Base navale

190 soldats issus de trois sections à savoir la Base navale, le 2ème Bataillon de l'Infanterie de Marine, ainsi que la BIMA, ont bénéficié d'une formation de 90 jours. La cérémonie de sortie de cette promotion 2024/1 s'est tenue à la Base contre Amiral Sibon Guy le samedi 28 septembre dernier à 8h30. Ensuite, une passation de commandement a été effectuée à bord du bateau Malaky.

Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation- Naina Andriantsitohaina dans le nord

Le premier responsable du département de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation a effectué une mission à Antsiranana le jeudi 27 septembre dernier. Après avoir atterri à l'aéroport de Diego-Suarez, la délégation s'est rendue à Mangaoka en vue de distribuer des cartes foncières aux villageois locaux. En outre, des infrastructures ont été inaugurées à Mahaleja. Le jour suivant, Naina Andriantsitohaina débarque dans le Sambirano.

Miss Madagascar la représentante de la Région DIANA, élue première dauphine

Sonia Ramiandrisoa, Diegolaise de 22 ans, a hissé haut le fanion de sa localité. Caissière, serveuse et réceptionniste à l'Hôtel Restaurant Colbert, elle commence à réaliser son rêve. Cerveau Kotoson, l'un de ses encadreurs, témoigne : « Cette fille, Sonia Danniellah, elle a fait la seule chose que ses détracteurs n'ont jamais osé faire : elle s'est portée candidate, pas pour elle, mais pour défendre sa région qui, malheureusement, ne l'a pas si bien défendue que ça. Pourtant, elle est maintenant Miss Diana en titre et première dauphine de Miss Madagascar. En effet, elle a certes une belle apparence et probablement certains d'entre vous pensent qu'il y a plus belle qu'elle. Mais ces personnes-là n'étaient pas candidates, et dans ce genre de compétition, il n' y a pas que la beauté que l'on juge. Il y a aussi la bonté, le comportement, l'intellect... Elle a du cœur et du courage. »

Direction Régionale de la Sécurité publique - Police nationale à Antsiranana, 6 jours de fête

Le 63ème anniversaire de la Police nationale a été célébré du 24 au 30 septembre à Antsiranana. Le premier jour, les agents ont fait un don de sang au Centre Hospitalier Universitaire Place Kabary. Le vendredi 27 septembre, une messe œcuménique a été organisée à l'église FJKM Antseranana. Lundi 30 septembre, les agents ont effectué une course à pied, le cross de cohésion.