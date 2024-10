Algérie: Une réunion de coordination sur la situation sanitaire dans les wilayas ayant enregistré des cas de diphtérie et de paludisme

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé, lundi, une réunion de coordination sur la situation sanitaire dans les wilayas ayant enregistré des cas de diphtérie et de paludisme, au cours de laquelle il a donné une série d'instructions pour assurer la prise en charge nécessaire, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé, lundi, au siège du ministère, une réunion de coordination élargie sur la situation sanitaire prévalant dans les wilayas qui ont enregistré des cas de diphtérie et de paludisme, et les mesures et dispositions prises à cet effet", précise le communiqué.

"Après avoir entendu des rapports détaillés sur la situation sanitaire dans les wilayas concernées, le ministre a donné une série d'instructions portant l'envoi immédiat de quantités supplémentaires de médicaments antipaludéens, de vaccins et de sérums antidiphtériques, afin d'assurer une prise en charge urgente et complète des cas enregistrés", ajoute le communiqué.

La Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH) avait envoyé, dimanche, une quantité importante de médicaments antipaludéens dans les wilayas de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, souligne la même source.

Lors de cette réunion tenue en présence de cadres de l'administration centrale, des directeurs généraux de l'Institut Pasteur, de la PCH, et de l'Institut national de Santé publique (INSP), le ministre a ordonné la mobilisation de tous les moyens nécessaires et logistiques pour faciliter le travail des staffs médicaux et paramédicaux, en oeuvrant à renforcer ces équipes avec les ressources humaines nécessaires recrutées dans les régions voisines des wilayas touchées, ajoute le communiqué.

Il a, en outre, instruit de consacrer un pavillon pour la prise en charge des cas simples (ne nécessitant pas d'hospitalisation) au niveau des hôpitaux des wilayas touchées par ces maladies, et ordonné le transfert des cas graves dans les différents établissements sanitaires de la wilaya de Tamanrasset pour recevoir le traitement nécessaire conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, jusqu'à guérison complète.

Il a, par ailleurs, instruit de vacciner toutes les catégories de citoyens y compris les enfants, au niveau des wilayas affectées et à administrer aux personnes déjà vaccinées, une dose de rappel par mesure de précaution et de prévention.

Le ministre a demandé à la Cellule de veille, installée dès l'apparition de la maladie, d'élaborer des rapports quotidiens sur la situation sanitaire pour s'enquérir des développements en cours, note la même source.