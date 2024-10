Madagascar: FDA - Insuffisance des fondsen faveur de la filière pisciculture

La 4ème édition de la foire des produits halieutiques tenue la semaine dernière au Kianja Barea à Mahamasina, a mis en lumière un secteur qui a un potentiel énorme dans le développement du pays, mais surtout dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Plusieurs acteurs économiques et institutionnels se relaient pour faire vivre une filière qui n'attend qu'à s'épanouir. Mais encore faut-il y mettre toutes les volontés pour y parvenir, que ce soit du côté du gouvernement, des bailleurs de fonds et des pisciculteurs eux-mêmes. Parmi les institutions qui aident les pêcheurs et les paysans, le Fond de développement agricole (FDA) soutient les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche depuis 2019.

À ce jour, près de 77 milliards Ar ont été débloqués pour soutenir ces trois filières. Et si l'agriculture reste le secteur qui a obtenu le plus de fonds, la filière pêche affiche timidement ses 6 milliards Ar, bénéficiant à quelques 840 projets pour 33 000 bénéficiaires. « Les fonds dépendent des bailleurs, et cela s'explique surtout par le fait qu'il y a des bailleurs qui mettent plus d'argent dans l'agriculture, suivant leurs propres priorités », explique Niry Freddie Randriarimanga, directrice générale du FDA. « Si le financement du secteur pêche augmente, il y aura un impact pour toute la filière », poursuit-elle.

D'autres fonds sont en effet disponibles pour les acteurs de la filière pêche, auprès d'autres institutions. Le FDA ne satisfait pas encore les demandes des pisciculteurs, ni même des agriculteurs et éleveurs. En effet, la pisciculture est une activité qui nécessite des fonds de départ importants, surtout à l'échelle intensive. De même, les paysans producteurs ont besoin d'accompagnement, que ce soit en formation ou en techniques diverses, pour exploiter au mieux leurs capacités. « Notre défi serait de pouvoir accompagner les pisciculteurs à formuler les demandes de subvention, car il y a des normes incontournables à suivre », ajoute la DG du FDA.

En effet, parfois, malgré la disponibilité de fonds et des subventions, les pisciculteurs ont du mal à répondre à ces appels à projets. Et cela reste handicapant pour ces derniers, qui ne peuvent donc pas accéder à certaines subventions.

Complémentarité

Pousser les initiatives allant vers la complémentarité entre agriculture et pisciculture, tel est le leitmotiv du FDA afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Les rizipisciculteurs sont les plus concernés par cette pratique, qui pourrait être généralisée afin de permettre aux paysans d'arriver à une certaine autonomie alimentaire. Cela pourrait interpeller les bailleurs de fonds qui visent les mêmes objectifs. Car si le financement des bailleurs à la filière pisciculture est plus important, cela permettra d'augmenter la production piscicole, d'améliorer la productivité pour les pisciculteurs, et de rendre ce marché plus accessible à un bon nombre de la population.

À ce jour, certains projets, comme Fandroso, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par le FDA, permettent une certaine latitude pouvant favoriser un peu la filière pêche. Depuis 2020, ce projet soutient les paysans et les pisciculteurs, et a comme objectif d'augmenter durablement leur productivité et leur production, et ainsi d'améliorer leurs revenus. Cette complémentarité entre bailleurs de fonds, organismes de mise en oeuvre et les pisciculteurs est essentielle pour réellement développer la filière pêche.