Madagascar: Journée du volontariat français - Célébration en grande pompe ce vendredi à Andavamamba

Chaque mois d'octobre, France Volontaires célèbre la Journée du Volontariat Français (JVF). L'édition 2024 se déroulera ce vendredi à l'Alliance Française d'Antananarivo. Le thème choisi pour Madagascar est « Francophone en action : s'engager ensemble pour transformer nos sociétés », mettant l'accent sur le rôle de la francophonie dans le volontariat international.

La célébration commencera dès aujourd'hui avec des concours de dictée géante pour les personnes âgées de plus de 12 ans et d'éloquence, réservés aux jeunes talents âgés de 16 à 30 ans. Pour la journée de vendredi, plusieurs programmes sont prévus. Après la cérémonie d'ouverture officielle se déroulera la remise des prix pour les gagnants des concours. Une vingtaine d'organismes participant à la francophonie tiendront des stands associatifs, présentant leurs projets de développement des communautés locales et leurs efforts pour atteindre les objectifs de développement durable.

Il y aura également un coin jeux autour de la francophonie et une exposition de portraits des acteurs engagés de la Francophonie. La célébration se clôturera par un concert de jazz dans le cadre du festival Madajazzcar, en collaboration avec l'AFT. « La JVF met en lumière les volontaires et le volontariat, un temps fort qui permet de mobiliser les acteurs locaux et internationaux de la solidarité dans chaque pays. Cette année, elle sera labellisée Festival de la Francophonie, alors que la France accueille le XIXe sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne », a déclaré Niry Ramarijaona, représentante nationale Espace volontariats de Madagascar.