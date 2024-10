Madagascar: Makua Festival Music - Une trentaine d'artistes en tête d'affiche

La ville de Tamatave se prépare à accueillir un événement festif d'envergure : il s'agit de la première édition du Makua Festival Music qui s'étalera sur quatre jours et qui accueillera plus d'une trentaine d'artistes de toutes les régions de Madagascar, du 31 octobre au 3 novembre prochain.

« Cela fait des années que cette ville n'a pas accueilli un tel Festival », précise Shyn, de Makua Entertainment. Il a été organisé pour rendre à cette capitale de l'Est son affluence d'antan, en tant que destination vacancière et ville portuaire, d'autant plus que ce festival aura lieu durant les vacances de Toussaint. C'est tout naturellement qu'il est placé sous la thématique voyage et découverte, pour contribuer à la relance du tourisme et de l'économie locale. Les us et coutumes, la culture et les produits locaux seront particulièrement mis en exergue, notamment à travers le carnaval qui ouvrira l'événement le 31 octobre et qui se décline en carnaval de jour et, pour la première fois dans l'histoire de cette ville, en carnaval nocturne.

Par ailleurs, le « kaiamba » sera particulièrement mis à l'honneur, à travers Oza Jerome, Jean Kely sy Basta, Dada Samy Malagasy, entre autres, qui font partie des artistes invités par Makua Entertainment à dessein. Des médailles seront, en outre, décernées aux précurseurs de la culture musicale d'Atsinanana durant ce grand moment.

Black Nadia, Oladad, Reko Band, Ceasar et Rim-K, D-Lain, Lion Hill ou Basta Lion, pour ne citer qu'eux, seront à l'affiche durant les trois derniers jours du festival, pour de grands moments musicaux jusque tard dans la nuit, et qui seront prolongés en soirée discothèque géante pour accueillir l'aube en beauté. Le festival servira aussi de tremplin aux artistes en devenir, puisque de plus jeunes générations d'artistes ont également été conviées à la fête. C'est une des raisons qui ont poussé Telma Madagascar à soutenir l'événement, d'autant plus que trois de ses ambassadeurs, Shyn, Denise et Oladad, seront au cœur du festival.

%

Par ailleurs, une action sociale de grande envergure sera financée par ce festival. Une partie des bénéfices des billets pour les shows serviront à l'achat de jeunes plants, qui seront distribués dans les « fokontany » pour permettre à tous les habitants de planter des arbres chez eux, dans le but de reverdir la région de l'Est, autrefois célèbre pour sa forêt dense.