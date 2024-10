Tunisie: Une experte condamne les arrestations et campagnes de diffamation contre les défenseurs des droits des migrants

L'arrestation de défenseurs des droits des migrants et le climat général de discours de haine et de campagnes de diffamation à leur encontre en Tunisie est une nouvelle indication que le pays recule dans son engagement à protéger les droits de l'homme, a déclaré mardi une experte de l'ONU.

« Il est consternant d'entendre des déclarations officielles accusant ceux qui aident les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés d'être des traîtres et des agents étrangers », a dit dans un communiqué Mary Lawlor, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.

Selon Mme Lawlor, « cela ne fera qu'engendrer la peur et la stigmatisation et pourrait entraîner la suspension d'activités vitales, laissant des centaines de personnes vulnérables dans des conditions précaires, en particulier les personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui ont été la cible d'attaques ».

Au début du mois de mai, après que les ministres de l'Intérieur de Tunisie, d'Algérie, de Libye et d'Italie se soient réunis pour discuter de la migration irrégulière, les forces de sécurité ont expulsé des centaines de migrants et de réfugiés du pays.

Il s'agissait notamment de femmes, d'enfants et de demandeurs d'asile qui avaient campé devant les bureaux de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Des défenseurs accusés d'héberger des personnes illégalement

L'arrestation et la détention d'Abderrazek Krimi et Mustafa Djemali, respectivement directeur de projet et chef du Conseil tunisien pour les réfugiés (TRC), a rapidement suivi.

Selon le communiqué, ils ont été interrogés par la brigade criminelle sur l'origine des financements étrangers de leur organisation, avant d'être placés en garde à vue et accusés d'héberger illégalement des personnes en Tunisie.

Sans nommer directement les deux défenseurs des droits de l'homme ou la Commission Vérité et Réconciliation, le Président tunisien Kais Saied a accusé les dirigeants des organisations qui aident et abritent les « migrants illégaux » d'Afrique subsaharienne de « recevoir d'énormes fonds de l'étranger » et d'être « pour la plupart des traîtres et des agents de l'étranger ».

Diffamation des migrants africains

La Commission Vérité et Réconciliation, qui travaille avec le HCR, a lancé à la fin du mois d'avril un appel à propositions auprès des hôtels pour héberger 57 enfants migrants non accompagnés de Sfax à Tunis, en coordination avec le gouverneur local.

Cet appel a déclenché une campagne de diffamation dans les médias, qui ont affirmé que l'hébergement d'Africains en Tunisie menaçait la sécurité nationale du pays.

« Les deux défenseurs des droits des migrants faisaient un travail parfaitement légitime et pourtant ils sont détenus sans procès dans des conditions de surpeuplement et d'insalubrité, en violation totale des conventions internationales sur les droits de l'homme que la Tunisie a ratifiées », a déclaré la Rapporteure spéciale.

Mme Lawlor a souligné que les défenseurs des droits des migrants prennent d'énormes risques pour défendre les droits de l'homme internationalement reconnus des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés.

« Ils doivent être libérés et ne pas être traités comme des criminels », a-t-elle déclaré.

La Rapporteure spéciale est en contact avec les autorités tunisiennes sur cette question et les a exhortées à garantir un environnement sûr pour les activités légitimes de défense des droits de l'homme, à l'abri de toute intimidation, en soulignant en particulier l'importance de mettre fin à tout discours de haine ou à toute campagne de diffamation menaçante.

