Bénin: Les libertés d'opinion, d'association et de vote ont régressé parallèlement au recul perçu de la démocratie

Six citoyens sur 10 déclarent que leur pays est une démocratie mais se disent insatisfaits de son fonctionnement.

Key findings

La radio reste de loin la source d'information la plus suivie au Bénin. Depuis 2014, au moins sept Béninois sur 10 l'écoutent au moins quelques fois par mois.

La majorité (69%) des Béninois soutiennent que les médias devraient être libres de publier n'importe quelles opinions ou idées sans le contrôle du gouvernement. Ce soutien a augmenté de 25 points de pourcentage depuis 2017.

Plus des deux tiers (68%) des répondants pensent que les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du gouvernement.

Cependant, plus de la moitié (53%) des citoyens béninois disent que dans leur pays, les médias ne sont « pas très libres » ou « pas du tout libres » de diffuser et de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement.

La majorité des Béninois se disent libres de voter (83%), d'adhérer à une organisation politique (77%) et d'exprimer leurs opinions (58%). Cependant, toutes ces trois majorités ont diminué de façon significative depuis 2014.

Six Béninois sur 10 déclarent que leur pays est « une pleine démocratie » ou « une démocratie avec des problèmes mineurs » (60%) mais se disent insatisfaits de son fonctionnement (60%). Cette insatisfaction a augmenté de 9 points de pourcentage depuis 2020. o L'insatisfaction du fonctionnement de la démocratie dans le pays est plus élevée chez les Béninois qui ne se sentent pas libres d'exprimer leurs opinions (67%) ou d'adhérer à une organisation politique de leur choix (65%) que chez ceux qui affirment jouir de ces libertés.

La liberté d'expression est l'un des droits humains fondamentaux. Enoncée à l'Article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, elle englobe la liberté d'opinion ainsi que celle de recevoir et de communiquer des informations et des idées, sans interférence des pouvoirs publiques (Agence des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, 2007).

La liberté d'expression favorise les échanges d'idées, encourageant ainsi l'émergence de perspectives nouvelles indispensables au progrès et à l'épanouissement individuel et collectif. Elle représente ainsi le fondement même de la démocratie et conditionne la liberté de participation, de vote et de presse (Verpeaux, 2012). La presse, quant à elle, joue un rôle de contre-pouvoir essentiel et est nécessaire pour informer les citoyens et contrôler les actions du gouvernement. Lorsque ces libertés sont bafouées, c'est la démocratie elle même qui est menacée (Brooks, 2022).

Au Bénin, pays longtemps considéré comme un modèle émergent de démocratie, la situation des libertés publiques s'est considérablement dégradée au cours des dernières années, contrastant avec l'ère prospère des années 1990-2000 (Hutton, 2022). De nombreux journalistes et défenseurs des droits de l'homme ont fait l'objet d'intimidations, d'arrestations arbitraires et de poursuites abusives, et certains médias critiques du pouvoir ont été fermés ou censurés (Le Monde, 2020 ; TV5 Monde, 2024).

Cette dégradation est d'autant plus préoccupante compte tenu du rôle fondamental que jouent ces libertés publiques dans le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Quelles sont les perceptions des Béninois sur les questions de liberté, d'autonomisation des médias et de démocratie ?

La majorité des Béninois souhaitent que les médias puissent diffuser toutes les idées et opinions sans interférence du gouvernement et estiment que les médias devraient régulièrement enquêter et rapporter sur la corruption et les erreurs du gouvernement. Cependant, plus de la moitié des citoyens déclarent que les médias ne sont pas véritablement libres de commenter l'actualité sans censure ou ingérence du gouvernement.

Par ailleurs, la plupart des Béninois affirment jouir d'une liberté de vote, d'expression et d'association, mais ces perceptions ont considérablement régressé au cours des dernières années. Ils perçoivent leur pays comme une démocratie mais se disent insatisfaits de sa mise en oeuvre. Ceux qui se sentent privés de leur liberté d'expression ou d'adhésion à une organisation politique sont plus enclins à critiquer le fonctionnement de la démocratie que ceux qui estiment bénéficier de ces libertés.

Justine Gbaguidi Justine Gbaguidi est assistante de recherche à Innovante Recherche en Economie et Gouvernance, le partenaire national d'Afrobarometer au Bénin.

Félicité Djigla Félicité Djigla est community manager à l'IREG.

Casimir Oke Casimir Oke est chargé de communication à l'IREG.