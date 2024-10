Madagascar: Vmoto padel trophy - Sacre de l'équipe des « Lions »

La Fédération Malgache de Padel (FMP) a marqué un tournant dans l'histoire du padel à Madagascar en organisant son premier tournoi, le « Vmoto padel trophy », ce week-end, sur les courts du Lamakoo Padel Center à Ambatobe.

Créée en mai 2024, la FMP a réussi à rassembler les passionnés et professionnels de ce sport en pleine expansion. Le tournoi s'est déroulé sous un format par équipe, rassemblant six équipes composées de trois joueurs et trois joueuses, regroupées en équipes masculines, féminines et mixtes. C'est l'équipe des « Lions », composée de Fitia Rakotondramboa, Ny Kanto Rakotondramboa, Noémie Rasendratsirofo, Jeannez Grégory, Fanilo Rasolofonatoandro et Irianja Randriamanana, qui a décroché le titre de championne après une victoire écrasante contre l'équipe « Fosa Fosa » sur le score de 3-0.

Lors des rencontres, les hommes des « Lions » ont remporté leur match 2 à 0, s'imposant avec des scores de 4/1 et 4/2. Les femmes ont également brillé, apportant une deuxième victoire à leur équipe avec un score de 2-0 (5/3, 4/1). Enfin, l'équipe mixte a scellé la victoire avec un match très disputé, triomphant 2-1 (4/2, 1/4, 4/1). « Ce tournoi a été ouvert à tous les niveaux pour garantir la même chance de victoire à tous. Les participants ont vraiment apprécié la formule par équipe et en redemandent », a souligné la FMP. Parmi les participants, des figures notables de la discipline telles que Fitia Robinson, Nantenaina Radilofe et Miary Zo Rakotondramboa étaient également présentes.

Vulgarisation

« Ce tournoi a permis à la FMP d'augmenter considérablement son nombre de licenciés d'une part, et rentre entièrement dans le programme de vulgarisation du Padel de la FMP d'autre part. L'objectif étant de fédérer, promouvoir et développer la pratique du Padel dans toute l'île. À noter que Tamatave Padel Club a également été fièrement représenté par son vice-président, en la personne de Fanilo Rasolofonatoandro », ajoute l'instance nationale. Pour les divers lots, la FMP a pu compter sur le soutien de l'hôtel La Varangue et du restaurant Le Petit Verdot, ainsi que de Paramad, spécialisé en produits parapharmaceutiques pour les sportifs. La fédération a également pu compter sur la présence de médecins de l'ONM pour l'assistance médicale.

« La Fédération est ouverte à tous ceux qui voudraient soutenir le Padel à Madagascar. Sachant qu'en comparaison avec la France qui enregistre 650 nouvelles pistes l'année dernière, Madagascar compte actuellement 19 terrains depuis l'exportation du Padel sur notre territoire en 2019, dont 4 d'entre eux ont vu le jour depuis la création de la FMP en Mai 2024 », conclut la FMP.