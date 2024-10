Madagascar: Tourisme - Festival des Pirates à Sainte-Marie, début novembre

Après le succès retentissant de la première édition en 2023, cet événement, devenu incontournable, revient avec un programme riche et diversifié, mettant en valeur l'histoire fascinante des pirates, autrefois maîtres de ces terres.

L'île Sainte-Marie, véritable perle touristique de Madagascar, se prépare à accueillir la deuxième édition du « Festival des Pirates ». Organisé par l'association LCDF (Le Circuit de Forban), en partenariat avec Orange Madagascar et l'Office du Tourisme de Sainte-Marie, ce festival promet trois jours d'animations culturelles, sportives et artistiques. À travers des compétitions sportives, des spectacles en plein air et des soirées animées par des artistes de renom, l'île deviendra un véritable repaire de pirates.

L'une des activités phares de cette édition sera la grande chasse aux trésors, un défi physique et stratégique où l'esprit d'équipe sera mis à rude épreuve. Carine Lefriec, directrice marketing et communication commerciale d'Orange Madagascar, souligne l'importance de cet événement dans la promotion de la destination Sainte-Marie : « L'attachement d'Orange Madagascar aux valeurs malgaches se matérialise par une contribution active au développement socio-économique du pays. Nous souhaitons valoriser son patrimoine culturel et son potentiel touristique. »

Défis à relever

%

En effet, au cœur de cette célébration se trouve le circuit touristique « Pirate Island », lancé en juillet 2023. Ce parcours, qui plonge les visiteurs dans l'histoire de la piraterie à Sainte-Marie, constitue l'une des principales attractions de l'île. Les touristes pourront explorer des lieux emblématiques tels que le Vieux-Fort, l'île aux Forbans et le cimetière des pirates. Anita Rakotomalala, responsable sponsoring événementiel chez Orange Madagascar, ajoute : « Le concours de chasse aux trésors nécessitera une véritable cohésion d'équipe, des valeurs que nous défendons chez Orange. En outre, il faudra certainement des efforts physiques et stratégiques pour gagner ». En rassemblant des visiteurs locaux et internationaux, le Festival des Pirates est un événement exceptionnel et un hommage vibrant à l'histoire de Sainte-Marie et un moteur de son développement touristique.