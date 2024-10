Madagascar: Riz - Tendance à la hausse des prix sur le marché

Les prix du riz accusent une certaine tendance haussière ces derniers temps. Sur certains marchés de détails de la capitale par exemple, le riz de luxe importé est vendu à 3 600 ariary et 3 800 ariary le kilo selon les quartiers.

Pour les variétés de riz local comme le Makalioka et le Manalalondo, les prix affichés varient entre 3 200 ariary et 3 400 ariary le kilo. Selon les explications des commerçants, cette hausse s'explique par un dérèglement du circuit de distribution. « La grande majorité des stocks de riz se trouvent actuellement entre les mains des grossistes et des collecteurs qui ont toujours tendance à pratiquer une rétention », explique cette commerçante de la Cité des 67 Ha.

Les épiciers s'étonnent par ailleurs de l'insuffisance du riz import, censé réguler les prix. Face à cette situation, l'on apprend que les autorités, plus particulièrement le ministère de l'Industrie et du Commerce concoctent une stratégie de riposte. Une bonne option quand on sait que la période de soudure approche.