Madagascar: Basket N1A - TOP 8 - COSPN et MB2ALL invincibles

C'est la dernière journée des éliminatoires ce jour au Palais des Sports de Mahamasina. Les policiers du COSPN enchaînent les victoires et confortent leur première place chez les hommes. Hier, la bande à Arnol a signé sa cinquième victoire de suite face aux militaires du COSFA par 86 à 71.

Au terme du duel très serré entre les Majungais du BCB et les Tamataviens de l'ASCUT, ce sont les basketteurs de l'Est qui se sont imposés sur le score de 76 à 69. Avec cette victoire, les vice-champions de Madagascar ont validé leur ticket pour le final four tout comme les Majungais. Les gendarmes victorieux de la rencontre face aux gars du NGB Itasy par 103 à 52 retrouvent aussi la prochaine étape de la compétition.

Chez les dames, l'équipe du MB2ALL reste intraitable. Elles ont remporté leur cinquième succès en autant de sorties. La troupe à Christiane a battu Fandrefiala par 68 à 32. Les filles de la GNBC n'ont pas eu beaucoup de peine à se débarrasser des joueuses de Fandrasa Haute-Matsiatra sur le score de 75 à 54. MB2ALL et GNBC ont validé leur ticket pour le final four. Trois autres formations à savoir ASCUT, JEA et Fandrefiala sont encore en course pour remporter les deux tickets restants.