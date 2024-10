Madagascar: CEO Summit - Des délégations d'investisseurs attendues dans nos murs

Le CEO Summit se tiendra les 5 et 6 décembre prochains à Antananarivo. Cette rencontre annuelle rassemblera plus de 300 décideurs, dirigeants d'entreprises et investisseurs offrant une plateforme de dialogue autour de nouvelles visions pour l'essor économique de la région et pour la formation de partenariats stratégiques.

Le CEO Summit se positionne comme le rendez-vous incontournable des CEO et dirigeants en quête d'innovations et qui ambitionnent d'allier leur croissance à la création d'impacts positifs durables sur l'économie de demain. Fédérant les différents secteurs et groupements patronaux de la Grande île et des îles voisines, les contenus des deux jours se concentreront sur les défis et opportunités économiques, environnementaux, humains et technologiques spécifiques au secteur productif.

Ce, afin d'influencer positivement l'avenir économique et social de la région et stimuler la croissance et le développement durable des entreprises. « Pour le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, cet événement représente une occasion cruciale de faire avancer ses objectifs, de stimuler la croissance économique du pays en développant et en diversifiant le secteur industriel. Il est temps de profiter des avantages liés aux accords commerciaux, que ce soit sur le plan international que régional. Ensemble, avançons à rendre plus fort le tissu industriel malgache », a déclaré David Ralambofiringa, ministre de l'Industrialisation et du Commerce.

La diversification des ressources des pays de la région telles que l'industrie, l'agroalimentaire, le tourisme, les nouvelles technologies, le BTP, l'énergie renouvelable ou encore l'économie bleue constitue une réserve d'opportunités conséquentes, aussi bien pour les échanges intérieurs, mais également pour plus d'ouverture à la mondialisation. Des secteurs prometteurs sont davantage investis par des groupes mastodontes.

Mais des fleurons ambitieux s'imposent également dans le paysage entrepreneurial du pays et de la région. Le CEO Summit s'inscrit dans cette logique d'impulser davantage d'ambitions et d'innovations dans les secteurs d'investissement sur lesquels les dirigeants d'entreprise gagneront à créer plus de croissance et plus d'impacts pour faire prospérer l'économie de la région.

Toujours dans cet élan, le Global Investment Consulting Trading (GICT) se joint également au SIM et Becom à travers la signature d'une convention de partenariat pour la promotion de cette rencontre économique majeure.

« La mobilisation des chefs d'entreprise autour de nouvelles visions, de projets innovants et stratégiques pour l'économie de la région Océan Indien contribue à une vision commune de croissance que le GICT partage et porte à travers ses interventions dans plusieurs pays de la région. En tant que Réunionnais-Mauricien, je suis heureux de pouvoir porter ce CEO Summit à l'international, une plateforme stratégique et prometteuse pour le secteur privé de l'Océan Indien », a expliqué Bilal Sulliman, CEO de GICT à l'occasion de l'officialisation de ce partenariat.