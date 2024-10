Maroc: Bouznika - Session de formation au profit des agents des établissements de protection sociale pour personnes âgées

Bouznika — Une session de formation au profit des assistants sociaux pour personnes âgées dans les établissements de protection sociale et en milieu familial a été lancée, mardi à Bouznika, à l'initiative du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, en partenariat avec l'association gestionnaire du centre social pour personnes âgées Hay Nahda à Rabat.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du ministère visant à adopter une nouvelle génération de prestations sociales, développer les métiers de l'assistance familiale et renforcer l'accompagnement social de proximité des personnes âgées en situation de vulnérabilité.

La formation, qui cible 50 bénéficiaires, hommes et femmes, issus de différents centres et établissements pour personnes âgées du Royaume, vise à renforcer les capacités des prestataires de soins personnels aux personnes âgées, dans le but d'améliorer la qualité des soins pour ce groupe et diffuser les bonnes pratiques dans le domaine de la prestation de services de soins de santé.

Dans une allocution d'ouverture, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a indiqué que cette session de formation coïncide avec la célébration de la Journée internationale pour les personnes âgées, qui constitue, au Maroc, une occasion pour mettre en avant les efforts déployés au niveau national pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et la protection de leurs droits.

A cet égard, Mme Hayar a souligné la dynamique importante que connaît le Royaume dans le domaine de l'amélioration des prestations sanitaires et sociales au profit des catégories vulnérables, à leur tête les personnes âgées, rappelant dans ce sens le Chantier Royal de la protection sociale qui porte particulièrement sur la couverture médicale et l'aide sociale directe.

La ministre a également évoqué la stratégie "Jisr" vers un développement social inclusif, innovant et durable, outre le Plan d'action national pour la promotion du vieillissement actif.

Elle a souligné le rôle important joué par les prestataires des services sociaux dans la réussite de divers projets et stratégies visant à améliorer les services fournis au sein des centres de soins, soulignant dans ce contexte l'importance de la formation continue de ces cadres afin de prodiguer les meilleurs soins possibles.

Le ministère lancera prochainement une plateforme pour les agents sociaux qui permettra aux personnes titulaires de certificats ou d'expériences dans le domaine des soins d'obtenir une accréditation en tant qu'agent social, a annoncé Mme Hayar, soulignant que cette accréditation leur permettra de travailler directement avec des associations ou avec des familles, dans un cadre réglementé.

Pour sa part, la présidente de l'association gestionnaire du centre social pour personnes âgées Hay Nahda à Rabat, Mouna Maamar, a fait savoir que cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le ministère et l'Association qui ambitionne de former les agents sociaux au sein des centres sociaux pour personnes âgées afin d'améliorer la qualité des soins à ces catégories de la société.

Mme Maamar, par ailleurs, gériatre au CHU Ibn Sina de Rabat a fait remarquer que le Maroc connaît une transformation démographique, alors que la proportion de personnes âgées est en constante augmentation, soulignant que les personnes âgées sont divisées en trois catégories : la vieillesse en bonne santé, la vieillesse fragile et la vieillesse malade.

Chaque catégorie est caractérisée par ses propres caractéristiques et nécessite donc des services et des soins différents, soulignant l'importance de former des agents sociaux afin de fournir des services de qualité en parfaite adéquation avec les besoins de chaque catégorie.

Cette formation de deux jours, animée par de nombreux spécialistes en gériatrie, comprend plusieurs thèmes dont notamment "La gérontologie: définition et dimensions", "La malnutrition chez les personnes âgées", "Le rôle de l'assistant social dans le diagnostic de la confusion mentale", "Comment évaluer l'urgence d'une intervention en médecine gériatrique", "Stimulation cognitive chez la personne âgée".