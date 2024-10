Algérie: Sport - Accord de coopération pour l'élaboration d'un glossaire de terminologie sportive, une première au pays et dans le monde arabe

Alger — Un accord de coopération et de partenariat a été signé, mardi à Alger, entre le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), représenté par son président Salah Belaïd, et l'Ecole supérieure des sciences et technologies du sport (ESSTS) à Dely Ibrahim, représentée par son directeur Rachid Benziane, portant élaboration d'un projet de glossaire de terminologie du sport et de ses règles, une première en Algérie et dans le monde arabe.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de responsables de l'Institut nationale de formation supérieure des cadres de la jeunesse, de représentants du secteur de la Protection civile et du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que d'enseignants et de chercheurs.

Le projet vise à élaborer un glossaire spécialisé dans l'unification de la terminologie sportive en arabe, français et anglais ainsi qu'à définir les règles régissant chaque discipline sportive, au profit de l'élite sportive, des instituts d'éducation physique et de l'Ecole algérienne, tous cycles confondus, ainsi que des spécialistes et du grand public.

Le glossaire traitera des différentes disciplines sportives reconnues par le Comité international olympique (CIO), en les recueillant et les expliquant de manière exhaustive, accompagnés de toutes les règles régissant chaque discipline.

Le président du HCLA, M. Salah Belaïd, a indiqué que l'élaboration de ce glossaire est motivé par l'absence d'un lexique arabe spécialisé dans le sport et ses règles, ajoutant que cette initiative sera une première dans le monde arabe tout en souhaitant qu'elle recevra l'attention qu'elle mérite et les résultats escomptés.

De son côté, le directeur de l'ESSTS, Rachid Benziane, a fait savoir que cette coopération s'étendra à la coopération académique et scientifique dans d'autres domaines, à même de développer les sciences sportives et l'enseignement supérieur, à l'instar de la présentation de recherches scientifiques et la tenue de colloques et de formation conjoints.

Le Comité, chargé de l'élaboration du glossaire de terminologie du sport et de ses règles, est composé de chercheurs et de cadres du HCLA, qui assure le soutien linguistique et la traduction en vue de garantir l'exactitude des termes et leur conformité aux normes linguistiques, ainsi que de l'ESSTS, qui apporte l'expertise sportive et les termes spécialisés, outre des chercheurs spécialisés dans le lexique sportif.

Ce projet sera axé sur "la mise en place d'une base de données numérique ainsi que le développement d'une application ou d'une plateforme en ligne pour un accès rapide à la terminologie sportive".

Par ailleurs, les chercheurs dans le domaine ont souligné que le projet de glossaire de terminologie sportive repose également sur les lois existantes au niveau de la Fédération internationale de football (FIFA) et des instances sportives internationales, à travers les manuels et les publications adoptés par le ministère de la Jeunesse et des Sports.