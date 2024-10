Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le centre de perfectionnement de football ouvrira bientôt ses portes

Destiné à la formation et l'encadrement des jeunes joueurs des catégories de U-12, U-13 et U-14, le centre de perfectionnement de football, en cours de mise en place par la Fédération congolaise de football (Fécofoot), verra le jour à Pointe-Noire au courant de ce mois d'octobre, a confié Pascal Blin, directeur technique national de cette fédération.

Prélude à l'ouverture dudit centre, une journée de détection de ces jeunes joueurs garçons et filles, encadrée par l'équipe du TDS de la Fécofoot placée sous la houlette de Pascal Blin, a été organisée le 17 septembre dernier au complexe sportif de Pointe-Noire. Une première dans la ville océane qui a réuni 66 joueurs au total, venus des différents clubs de la place.

La séance de détection a porté sur les exercices de vitesse, jonglerie, course et d'évaluation sur les érudits et les matches. Trente joueurs ont été sélectionnés pour rejoindre le futur centre de perfectionnement de la ville. Cela, en tenant compte des criètères, entre autres, la vélocité, la maîtrise d'appui, le chargement d'appui, le volume de jeu et autres.

Selon les explications de Pascal Blin, le centre offrira la possibilité aux enfants de s'entraîner trois fois par semaine. Ceux-ci bénéficieront d'une bonne formation avec les meilleurs des meilleurs et un staff de qualité, une formation renforcée par des matches intercentres et avec les meilleures équipes de chaque département du pays.

Ladite formation qui durera neuf mois se déroulera pendant l'année scolaire et se fera en collaboration avec les écoles des enfants et avec le suivi des parents que Pascal Blin a tenu à rassurer quant à leur scolarité. « Notre priorité reste la réussite scolaire. Nous avons demandé aux enfants de s'investir sur le domaine scolaire parce que c'est cela qui reste la priorité.

L'école est notre miroir, la famille est notre école aussi, mais l'école de football peut apporter un complément que l'école traditionnelle ne peut pas apporter, à savoir que l'enfant peut développer son savoir à travers le sport, découvrir le monde et découvrir l'aspect social qui peut lui apporter énormément. L'école doit être là, le respect de la famille aussi, mais on peut mettre en plus l'aspect sportif sur l'éducation de l'enfant, cela constitue un plus pour la famille».

Cette première édition de détection des joueurs de football a été saluée par bon nombre de Ponténégrins qui voient en cela une belle opportunité pour ces jeunes de bénéficier de la visibilité et d'espérer évoluer plus tard dans des grandes équipes du pays et d'ailleurs. «Nous espérons que ces jeunes contribueront à redonner les lettres de noblesse au football congolais», a lancé Roger, un père de famille habitant l'arrondissement 2 Mvou-Mvou.

Notons que l'ouverture de ce centre de perfectionnement de football intègre un programme destiné à mettre en place cinq centres de ce genre au Congo, notamment à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Owando et Ouesso, à raison de trente joueurs par centre, soit un total de cent cinquante pépites des catégories U-12, U-13 et U-14 garçons et filles à former et encadrer. Cela, en vue de rassembler les meilleurs des meilleurs d'une génération afin qu'ils progressent ensemble et se livrent des oppositions. Une année d'observation de ces jeunes permettra la sélection des futurs candidats à l'Académie nationale de football d'Ignié prévue pour octobre 2025.