Congo-Brazzaville: Ambassade des USA au pays - Six nouveaux membres pour faire avancer la coopération entre les deux pays

Accueillis en présence des ministres de la Défense, Charles Richard Mondjo, de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et Loisirs, Marie-France Lydie Hélène Pongault, des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, et de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault; les nouveaux membres de l'ambassade ont été officiellement présentés, le 26 septembre, par l'ambassadeur des USA au Congo, Eugene Young.

«Nous sommes ravis que vous, nos amis proches et partenaires, nous ayez rejoints pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de notre ambassade », a déclaré l'ambassadeur américain à l'occasion de la réception offerte en l'honneur de ces nouveaux membres.

Meghan Moore, cheffe de mission adjointe de l'ambassade, Drummage Miller, expert en technologies, John Bush, nouveau conseiller politique et économique, Major William Fleischer, nouveau officier de coopération sécuritaire chargé du renforcement de la coopération entre les États- Unis et les militaires congolais, Ashley Frits, responsable principale de sécurité et Terry Cooney chargé de la coordination des opérations de la technologie diplomatique, sont les six membres que l'ambassade des États-Unis au Congo vient d'ajouter à son effectif pour mener à bien les différents projets qui lient le gouvernement américain à celui du Congo.

« Le secteur le plus important sur lequel nous allons travailler avec le gouvernement congolais est celui de l'environnement, car la forêt d'Afrique centrale est le deuxième poumon vert du monde qu'il faut protéger. Pour cela, nous pouvons compter sur la plateforme USAID, un pavillon dédié à la présentation des projets soutenus par le Département d'Etat des Etats-Unis, au sommet des trois bassins pour les protéger.

Aussi, nous travaillons avec le gouvernement et le public congolais pour mener à bien cette mission », s'est exprimée Meghan Moore, cheffe de mission adjointe de l'ambassade. Et d'ajouter : « Nous nous attellerons également à consolider nos efforts pour renforcer les opportunités économiques et culturelles des personnes qui vivent près de forêts ».

Ce nouveau groupe travaillera à maintenir les acquis de la coopération entre les USA, le gouvernement et le peuple congolais, se concentrera sur les intérêts communs-clés dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, renforcera la coopération militaire entre les deux Etats et dans bien d'autres secteurs.

Par ailleurs, l'ambassadeur Eugene Young a évoqué les actions menées par les Etats-Unis en appui aux initiatives du gouvernement dans divers domaines dont ceux de l'environnement, l'action sociale, l'éducation, la santé, la sécurité et l'économie. « Je le redirai encore que les Etats-Unis sont le premier investisseur depuis 1945 dans pratiquement chaque institution multilatérale dans le monde et les avantages de ce travail nous profitent à tous, y compris aux citoyens congolais », a-t-il rappelé.