Congo-Kinshasa: Bill et Hillary Clinton attristés à la suite du décès de Mutombo Dikembe

L'ancien président des Etats-Unis d'Amérique, Bill Clinton et son épouse, l'ancienne secrétaire d'Etat, Hillary Clinton ont affirmé, mardi 1er octobre, leur tristesse à la suite du décès du basketteur de la NBA Jean-Jacques Mutombo Dikembe.

Ils ont réagi un jour après la mort de ce basketteur légendaire d'origine congolaise :

« Hillary et moi, sommes profondément attristés par le décès de notre ami Dikembe Mutombo, joueur de basket-ball légendaire, humanitaire dévoué et homme d'une grande bonté. Je n'oublierai jamais l'accueil chaleureux de sa grande famille à la Maison Blanche », indique le communiqué publié par Hillary et Bill Clinton.

Bill Clinton dit avoir gardé de Mutombo Dikembe les souvenirs d'un homme ayant un grand coeur à la mesure de ses deux mètres dix et un grand sens de l'humour.

L'ancien président américains a également salué l'engagement inébranlable de ce basketteur à aider les gens partout dans le monde, en particulier en RDC, son pays natal.

« La réalisation dont il était le plus fier est l'hôpital ultramoderne qu'il a construit à Kinshasa en l'honneur de sa mère, et qu'Hillary a adoré visiter en 2009 », a souligné Bill Clinton.

Mutombo Dikembe a également été un membre actif de la communauté de la Clinton Global Initiative dès le début, s'engageant à soutenir l'hôpital et à offrir davantage d'opportunités économiques en Afrique.

C'était une véritable vocation et il a inspiré tous les membres de la CGI à suivre son exemple.

« Il m'a dit un jour qu'il bloquait des tirs pour gagner sa vie, mais qu'il vivait pour sauver des vies et ouvrir des portes. Nos pensées et nos prières vont à Rose, à ses enfants et à tous ceux qui l'aimaient, qui ont été inspirés par lui et qui vivent aujourd'hui une vie meilleure grâce à lui », ont conclu Bill et Hillary Clinton.