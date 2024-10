Gabon: Lead'Life by Pépécy - Académie de Coaching et de mentorat en leadership d'influence, transformationnel...

Il faut apprendre tout au long de la vie et en tout humilité. La vie en elle-même, invite à se former et à s'informer, ceci pour la transformation personnelle. C'est ce que vise Lead'Life by Pépécy, une Académie de Coaching et de mentorat en leadership d'influence, transformationnel et conscient dont la session a été animée ce 28 septembre 2024 dans la capitale gabonaise par une femme d'expérience, Député, conférencière internationale, Coach de vie, alumni USA, Médiatrice de Paix, Pépécy Ogouliguende.

L'Académie de Coaching et de mentorat en leadership, Lead'Life by Pépécy, a rassemblé plusieurs femmes attachées aux valeurs du savoir et de connaissances pour ajouter une énième corde à leur arc. Elles ont répondu au rendez-vous du donner et du recevoir dont la thématique principale s'articulait autour de : "S'arrêter, s'écouter, se recentrer, se projeter, se réaliser" . Le sous-thème quant à lui, a fait mention de : " Comment réussir sa vie, tirer de mon expérience personnelle".

Il faut préciser à toutes fins utiles, que Lead'Life by Pépécy est une Académie de Coaching et de mentorat en leadership d'influence, transformationnel et conscient. Elle offre, depuis plus de cinq (05) ans des coaching de vie sur mesure, axés sur la réussite, le changement de mindset et la confiance en soi. C'est le cadre idéal d'apprentissage, d'acquisition et de promotion des valeurs telle que la résilience.

%

La session de ce 28 septembre 2024, dont le thème était réussir sa vie a été principalement animée par par une femme d'expérience, Député, conférencière internationale, Coach de vie, alumni USA, Médiatrice de Paix, épouse et mère, Pépécy Ogouliguende. A coté d'elle, Scholastique Ayoli, également Coach en Leadership, femme entrepreneur. Elle a également partagé quelques clés de réussite avec les participantes. De son intervention l'on retient qu'il n'y a pas d'échecs, il n'ya que des expériences.

Ces leadership class visent essentiellement les objectifs suivants :

Objectif 1 : prendre du recul et de la hauteur, faire le bilan

Avec un peu de distance sur les évènements, les participantes doivent observer leur situation avec plus d'objectivité. Elles embrasserons l'ensemble du panorama (leurs enjeux, ceux des autres, les opportunités, les risques, les pièges à éviter, les positions à prendre, les actions simples à poser pour se mettre tout de suite en meilleure posture...).

Objectif 2 : réunir vos conditions de réussite, prendre confiance

Lead'Life by Pépécy accompagne pour développer les capacités en proposant des exercices pratiques est une priorité pour cette leadership class.

Objectif 3 : aller de l' avant : célébrer vos réussites

Cet objectif permet ou conduit les participantes à bâtir des solutions élégantes, adaptées à leur personnalité, à la fois simple, à leur rythme et avec leur propre style.

En prenant la parole, la CEO de l'Acacdémie Lead'Life by Pépécy a invité les participantes à faire le bilan à mi-parcours de cette année, à travers un outil appelé la Roue de la Vie. Elle permet à chaque personne de s'évaluer dans différents domaines, notamment : Santé et bien-être ; Finances ; Carrière ; Couple ; Loisir ; Développement personnel ; Relations sociales ; Spiritualité ; etc.

Elle a ensuite développé les quelques points suivants :

S'arrêter : pour faire le point ;

S'écouter : pour définir ses besoins...

Pause : s'écouter commence par s'accorder des moments de pause pour être en contact avec ses émotions. Cela signifie, ralentir le rythme, s'éloigner du bruit extérieur et se poser des questions comme : Comment est-ce que je me sens en ce moment ? ou qu'est-ce qui me préoccupe vraiment ? Cet exercice permet d'identifier les émotions positives et négatives qui peuvent révéler des besoins non satisfaits.

Clarté : Une fois que les émotions et les signaux corporels ont été identifiés, il est important de définir les besoins qui en découlent. Ces besoins peuvent être d'ordre physique (repos, nutrition), émotionnel (reconnaissance, amour), ou mental (stimulation intellectuelle, créativité). En listant et en classant ces besoins, il devient plus facile de prendre des décisions en fonction de ce qui est essentiel à votre bien-être.

Signaux corporels : Le corps envoie souvent des signaux lorsqu'un besoin n'est pas satisfait. Cela peut se traduire par du stress, de la fatigue, des tensions musculaires ou un sentiment d'épuisement. S'écouter passe donc par l'attention portée aux sensations physiques, qui sont des indicateurs précieux pour comprendre ce que le corps réclame : repos, activité, alimentation équilibrée ou même un changement d'environnement.

Se Recentrer : C'est l'étape de la priorisation. "Si tu ne priorises pas ta santé, ce sera difficile de prendre le contrôle".

* Se Projeter : C'est planifier. "Utilise des mots puissants quand tu définis tes objectifs et quand tu en parles. Quels sont les mots puissants qui vont t'accompagner pour l'atteinte de ton objectif ? Quand on ne fait pas attention à notre langage, c'est facile de tomber dans le négatif. N'oublie pas, même les petits changements peuvent être porteurs des plus grandes transformations. Mais il faut prendre une réelle décision et passer à l'action !"

Se réaliser : C'est passer à l'action. "C'est dans l'action qu'on crée le changement. Il te faut des objectifs clairs et surtout, définir les grandes étapes à accomplir pour réaliser tes objectifs concrètement et rester confiant et positif".

La réussite est un ensemble, elle va bien au-delà des possessions matérielles et tout le monde peut être qualifié à la réussite, à condition d'avoir une vision et y travailler. "Rêvons grand et ne sous-estimons pas les petits pas", a conclu Pépécy Ogouliguende qui a eu l'honneur de bénéficier d'un standing ovation des participantes conquises au contenu des enseignements.