Sénégal: DIOURBEL/Crd rentrée scolaire - Des recommandations pour faire du « Oubi Jang Tey », une réalité

Un comité régional de développement consacré à la rentrée scolaire s'est tenu hier, mardi 1er octobre, à la gouvernance de Diourbel. Des recommandations ont été faites pour permettre aux différents acteurs de mettre en oeuvre les actions pour que les établissements scolaires puissent être fonctionnels le jour même de la rentrée des classes en vue de faire du concept « Oubi Tey Jang Tey » une réalité.

La rentrée scolaire et la mobilisation de la journée citoyenne du 5 octobre sont les deux points inscrits à l'ordre du jour du Comité régional de développement (Crd) tenu hier, mardi, à Diourbel. Le gouverneur de la région Ibrahima Fall, après le partage du rapport de l'inspecteur d'académie qui a présenté la carte scolaire de la région mais aussi les résultats scolaires de l'année dernière et les perspectives, a formulé quelques recommandations. Les acteurs se sont félicités de l'ouverture des classes de seconde au niveau du Cem de Sadio qui constitue une vieille doléance mais aussi de deux lycées à Keur Samba Kane, à Ngohe et une 3ème à Mbacké. '

S'agissant des recommandations pour la Journée nationale de nettoiement du 05 octobre, le gouverneur a demandé aux Préfets de mettre en place un programme d'activités pour identifier les différentes écoles qui vont abriter ces activités. « Nous avons demandé aux chefs de services régionaux déconcentrés d'appuyer cette journée, notamment la Sonaged, les Eaux et forêts mais aussi l'urbanisme pour qu'on puisse mobiliser tous les acteurs qui gravitent autour de l'école. Il faut que l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) en collaboration avec les chefs d'établissements impliquent la communauté pour une bonne réussite de cette journée », a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre : « Nous avons donné des instructions au service d'hygiène d'entamer très rapidement des opérations de désinfection et de désinsectisation des différents établissements scolaires. En ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales, nous avons pu enregistrer sept écoles inondées. Mais la situation a évolué et il ne reste que deux établissements inondés dans la commune de Diourbel. Les travaux se poursuivent afin que toutes les écoles soient opérationnelles avant la rentrée scolaire du personnel enseignant le 3 octobre. Nous avons aussi demandé aux collectivités territoriales de mettre à la disposition des établissements des fonds de dotation destinés aux populations et ne pas attendre 3 mois après la rentrée scolaire ».

Quant à l'inspecteur d'académie de Diourbel Modou Ndiaye, il a également déclaré que toutes les mesures seront prises pour une bonne rentrée scolaire. Il s'agit pour lui de se mobiliser pour participer à la journée citoyenne qui permettra aux acteurs de nettoyer tous les établissements scolaires, d'assurer le reboisement mais aussi de réparer le mobilier scolaire pour que ces structures soient fonctionnelles le jour de la rentrée. « Nous avons envoyé des correspondances au niveau des Ief à qui on a demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à la participation massive de toutes les familles d'acteurs pour que le jour de la rentrée, les écoles puissent être fonctionnelles.

Nous avons demandé aux chefs d'établissement dont les Proviseurs et Censeurs, de prendre toutes les dispositions pour la disponibilité des emplois du temps et de tous les documents liés à l'administration pour que dès le premier jour de la rentrée, les enseignements-apprentissages puissent démarrer. D'ailleurs, le niveau central a procédé aux affectations. Au niveau de l'académie, on est en train de faire des réajustements pour prendre des ordres de services avant la rentrée », a fait savoir M. Ndiaye.

Rappelons que l'académie de Diourbel dispose de 522 abris provisoires du préscolaire jusqu'au secondaire. Selon l'inspecteur d'académie, avec le ministère de l'Education, à travers le 2ème levier qui est l'amélioration du bien-être, l'environnement du cadre des apprentissages éclaté en mode projet, il y a un élément qui concerne la résorption des abris provisoires en 2029.