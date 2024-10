Sénégal: Les précisions du Gouvernement - Aucune réduction des salaires des fonctionnaires envisagée

Le Gouvernement sénégalais a formellement rejeté les récentes affirmations concernant une prétendue réduction des salaires des fonctionnaires. À travers un communiqué officiel publié ce 1er octobre 2024, Amadou Moustapha Ndjekk SARRE, porte-parole du Gouvernement, a tenu à démentir ces rumeurs qu'il juge infondées.

Ces rumeurs sont apparues à la suite d'un document du Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT), daté du 27 septembre 2024. Ce texte, intitulé "Déclaration du Secrétariat du Comité Central", prétend que l'État sénégalais envisage de réduire les salaires et pensions dans la fonction publique, en s'appuyant sur certains discours récents des plus hautes autorités.

Cependant, le Gouvernement a précisé que ces propos ont été interprétés de manière erronée. Les déclarations du Président de la République et du Premier ministre visaient avant tout à encourager une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques, notamment en ce qui concerne la maîtrise de l'évolution de la masse salariale, sans jamais évoquer une baisse des rémunérations.

Dans ce contexte, le Gouvernement appelle à une vigilance accrue face à la désinformation, particulièrement en période électorale, où des tentatives de manipulation de l'opinion publique peuvent émerger. Il a également mis en garde les auteurs de ces fausses informations, insistant sur le fait que de telles actions ne peuvent pas être tolérées dans le but de saper la confiance envers les institutions publiques.

Enfin, tout en invitant à un débat constructif sur les questions économiques et sociales, le Gouvernement exhorte les citoyens à faire preuve de responsabilité et à s'appuyer sur des faits vérifiés, tout en réaffirmant que l'État usera de tous les moyens légaux pour garantir la transparence et la vérité.