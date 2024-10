Sénégal: Unification Cnp/Cnes - Le protocole signé !

Il n'y a pas encore de nom pour la nouvelle organisation patronale issue de l'unification du CNP et de la CNES. Cependant, le comité ad hoc mis en place s'en chargera, ont indiqué les désormais anciennes entités.

Après avoir exprimé leur volonté commune de s'unir afin de mieux répondre aux aspirations d'un secteur privé national fort, capable de jouer pleinement son rôle de moteur de croissance à travers la création d'emplois en faveur d'un développement endogène, les deux plus grandes organisations patronales du Sénégal ont officialisé leur décision, hier, mardi 01 octobre, lors d'une cérémonie tenue à Dakar.

À l'occasion de cette rencontre, les désormais anciennes entités s'engagent, via un comité ad hoc créé à cet effet, à rendre compte, à chaque étape du processus, de l'état d'avancement des concertations et des travaux aux deux présidents (CNP et CNES). Les bureaux exécutifs respectifs des deux organisations (CNP, CNES) seront également informés afin de valider les différentes étapes du processus de fusion.

Enfin, le Conseil national du patronat (CNP) et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) se félicitent des échanges fructueux avec le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) et expriment leur volonté d'élargir ce mouvement d'unification à d'autres organisations du secteur privé.

Selon eux, cette unification repose sur leurs liens historiques et leur appartenance commune passée à une seule organisation du secteur privé, sur leurs relations de coopération et de partenariat, ainsi que sur leur rôle primordial dans la défense des intérêts des entreprises, l'amélioration de l'environnement des affaires, la promotion de l'investissement privé, le renforcement du dialogue public-privé et du dialogue social, et enfin sur leur contribution au développement socio-économique du Sénégal.

Leur très forte représentativité dans tous les secteurs d'activité formelle de l'économie nationale (nombre d'entreprises, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, emplois, masse salariale, contribution fiscale et douanière, charges sociales, etc.) est également un atout majeur de cette démarche d'unification.